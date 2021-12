La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. I bianconeri potrebbero effettuare diverse cessioni importanti. I principali indiziati a dedicarsi a una nuova esperienza professionale sono Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski. Il gallese potrebbe rescindere consensualmente il suo contratto, con la Juventus che andrebbe a risparmiare circa sette milioni di euro netti a stagione di ingaggio. Il centrocampista brasiliano invece potrebbe essere ceduto in prestito. Ha invece molto mercato lo svedese, che piace a diverse società inglesi.

Quella più interessata sembra essere l'Arsenal, che nei prossimi giorni potrebbe trattare l'acquisto del centrocampista. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società londinese potrebbe offrire circa 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus per il giocatore. La Juventus lo valuta almeno 40 milioni di euro, molto dipenderà anche dal giocatore e dalla sua volontà di accettare un'offerta dell'Arsenal che ha una storia importante ma che nelle ultime stagione non è riuscita a lottare per vincere competizioni importanti.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe approdare all'Arsenal a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista Dejan Kulusevski potrebbe approdare all'Arsenal a gennaio.

Lo svedese piace molto alla società inglese, si parla di una possibile offerta da 35 milioni di euro per il giocatore. I bianconeri però lo valutano circa 40 milioni di euro. Arrivato alla Juventus nel 2020, Kulusevski non ha inciso come ci si aspettava sia nella stagione scorsa con Pirlo che in questo inizio con Allegri. Per questo potrebbe concretizzarsi una cessione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se dovesse arrivare la somma richiesta la Juventus potrebbe acquistare una punta brava in zona gol. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic anche se la Fiorentina difficilmente lo cederà a gennaio. Piace molto il giocatore del River Plate Julian Alvarez, valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Dejan Kulusevski potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare la Juventus a gennaio. Ramsey e Arthur Melo hanno mercato, ma le loro possibili cessioni non dovrebbero garantire una somma importante da investire sul mercato ma solo un risparmio sul monte ingaggi. Il gallese guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione ma in due stagioni e mezza in bianconero non ha inciso come ci si aspettava. Per lui si parla di rescissione e di approdo in una società inglese. Anche Arthur Melo sarebbe seguito da diverse società inglesi. La Juventus potrebbe cederlo in prestito.