La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. I recenti risultati alimentano speranze di qualificazione alla Champions League, considerando che il quarto posto è attualmente distante quattro punti. Rimangono però i problemi a centrocampo e soprattutto nel settore avanzato, dove sembra mancare una punta in grado finalizzare le azioni da gol. Per questo si parla di un interesse per Gianluca Scamacca o per Anthony Martial. A questi si è aggiunto anche Mauro Icardi, nonostante l'ingaggio importante dell'argentino la Juventus potrebbe valutare un suo tesseramento in prestito con diritto di riscatto.

La punta è oramai una riserva nel Paris Saint Germain e le ultime vicende riguardanti la vita privata del giocatore avrebbero alimentato il disappunto della società francese.

Di Icardi ha parlato recentemente anche l'ex centrocampista del Paris Saint Germain Jeremy Rothen, ora opinionista, che non ha utilizzato parole tenere nei confronti del giocatore: "Icardi attualmente non fa più il calciatore. Non gli importa più di giocare con il Paris Saint Germain".

L'argentino Icardi potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe puntare su Mauro Icardi a gennaio. L'argentino è oramai una riserva nel Paris Saint Germain e sembra pronto a una nuova esperienza professionale.

La società bianconera potrebbe valutare un suo arrivo in prestito con diritto di riscatto, anche se l'ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione non agevola un suo eventuale approdo alla Juventus. Inoltre la società francese vorrebbe un obbligo di riscatto e non semplicemente un diritto.

In estate la società bianconera potrebbe acquistare una punta giovane e di qualità: il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che va in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, somma che potrebbe diminuire a giugno essendo il giocatore in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche alle cessioni. Sarà importante alleggerire la rosa, non solo per diminuire il monte ingaggi, ma anche per agevolare eventuali acquisti.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo, che hanno un ingaggio importante. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto, il brasiliano approdare in prestito in una società che gli garantisca più minutaggio.

A centrocampo potrebbe essere Denis Zakaria il rinforzo di gennaio, che è in scadenza di contratto a fine stagione.