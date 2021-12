La Juventus potrebbe effettuare diversi cambiamenti in rosa a partire dal mercato di gennaio. Ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey, Arthur Melo, Weston McKennie, Dejan Kulusevski, Alvaro Morata e Alex Sandro. Quest'ultimo va in scadenza di contratto nel giugno del 2023, e un'eventuale cessione a gennaio o a fine stagione potrebbe garantire un introito utile alle casse del club torinese. Inoltre consentirebbe un alleggerimento del monte-ingaggi, giacché il terzino brasiliano ha uno stipendo di circa 6 milioni di euro all'anno.

Fra le società interessate ad Alex Sandro ci sarebbe il Real Madrid che a fine stagione saluterà Marcelo, il quale non prolungherà il contratto in scadenza con i blancos. Il tecnico Carlo Ancelotti vorrebbe un'alternativa valida a Mendy, e in quest'ottica si può leggere l'interesse dei madrileni per Alex Sandro.

Il difensore della Juventus ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Bianconeri e blancos potrebbero anche intavolare uno scambio di mercato durante il Calciomercato estivo che porterebbe Alex Sandro in Spagna e il centrocampista Marco Asensio a Torino.

Possibile scambio di mercato fra Alex Sandro e Asensio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Real Madrid a giugno potrebbero effettuare uno scambio di mercato che coinvolgerebbe Alex Sandro e Marco Asensio.

Entrambi andranno in scadenza di contratto nel giugno del 2023, ed un eventuale cambio di maglia sarebbe utile non solo da un punto di vista tecnico, ma anche economico.

Considerando la quotazione di mercato di entrambi i calciatori, la Juventus potrebbe aggiungere una somma cash di circa 10 milioni di euro. Il cartellino di Asensio, infatti, costa circa 30 milioni di euro.

Sarebbe un acquisto gradito al tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe schierare lo spagnolo come trequartista in un 4-2-3-1 ma anche in un 4-3-3. In questa stagione Carlo Ancelotti finora non ha puntato sull'ex Maiorca come titolare, anche se da riserva ha fornito un contributo importante alla causa del Real Madrid con le sue prestazioni sia in Champions League che in campionato.

Il mercato della Juventus: Morata potrebbe partire a gennaio

La Juventus a gennaio potrebbe cedere Aaron Ramsey, Arthur Melo e Alvaro Morata. Il gallese e il brasiliano potrebbero andar via in prestito, mentre per quanto concerne lo spagnolo - attualmente in prestito dall'Atletico Madrid - la situazione è differente.

I bianconeri potrebbero riscattarlo a fine stagione, ma i 35 milioni di euro necessari per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino potrebbero portarli a guardare altrove. Per questo motivo, non si esclude una partenza di Morata già a gennaio. Su di lui ci sarebbe il Barcellona.

Secondo la stampa spagnola, il tecnico blaugrana Xavi avrebbe contattato il centravanti della Juventus. I catalani potrebbero trovare un'intesa economica con l'Atletico Madrid per garantirsi l'acquisizione del cartellino di Morata già durante la sessione invernale del calciomercato.