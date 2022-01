La Juventus è attesa da un gennaio molto impegnativo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera potrebbe posticipare la situazione dei prolungamenti di contratto a febbraio. Ci sono cinque giocatori in scadenza a fine stagione, ovvero Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Si è parlato molto nelle ultime settimane del rinnovo contrattuale dell'argentino, con alcune indiscrezioni di mercato che parlavano di una sua possibile partenza a parametro zero a giugno. Non dovrebbero esserci problemi in quanto la volontà delle parti sembra essere quella di continuare insieme.

A parlare di Dybala in una recente intervista è stato Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale giocatore del Parma, che ha dichiarato che l'argentino è attualmente il migliore giocatore della rosa bianconera. Per fare il definitivo salto di qualità è necessario che l'argentino giochi in continuità e che non venga condizionato dagli infortuni muscolari. Nelle ultime stagioni non ha dato un grande contributo, ma secondo Buffon - se avrà continuità d'impiego - potrebbe diventare il leader tecnico della Juventus insieme a 3-4 giocatori attualmente nella rosa bianconera.

Il portiere Gianluigi Buffon ha parlato di Paulo Dybala

'È sicuramente un leader tecnico, perché è il miglior giocatore della Juventus.

Negli ultimi anni è maturato tanto, ma per diventare leader della squadra devi esserci e lui è stato molto assente', queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon in riferimento a Paulo Dybala, il quale nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni muscolari che non gli hanno permesso di dare un grande contributo.

Secondo Buffon serve che giochi maggiormente per fare il definitivo salto di qualità e per diventare leader. Ha poi aggiunto: 'Quando troverà continuità si consacrerà leader bianconero insieme ad altri 3-4 giocatori della Juventus'.

Buffon e Dybala hanno giocato cinque stagioni insieme alla Juventus

Un attestato di stima importante quello di Buffon nei confronti di Dybala, con il quale ha condiviso cinque stagioni alla Juventus.

L'argentino è arrivato in bianconero nel 2015 dal Palermo e ha giocato fino al 2018 con Buffon, prima che il portiere approdasse al Paris Saint Germain per un anno. Successivamente i due hanno giocato altre due stagioni insieme, nella stagione 2019-2020 e in quella 2020-2021.

L'argentino potrebbe essere schierato titolare già dal match contro il Napoli previsto il 6 gennaio o eventualmente in quello contro la Roma previsto il 9 gennaio. Si giocherà il 12 gennaio invece la Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus.