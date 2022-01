Nonostante gli anni che passano l'attaccante polacco Robert Lewandowski continua a essere uno dei bomber più prolifici d'Europa. La punta del Bayern Monaco in questa stagione ha già segnato ad esempio 34 gol in 27 partite disputate.

Nonostante sia prossimo a compiere (in agosto) i 34 anni, il bomber rappresenta ancora un punto riferimento tecnico importante per la società bavarese. Con il contratto in scadenza a giugno 2023 c'è però il rischio che possa lasciare la Germania già in questa estate.

Ne sono convinti anche diversi giornali sportivi tedeschi, secondo i quali Robert Lewandovski potrebbe essere ceduto dal Bayern Monaco anche per cercare di monetizzare dalla vendita del suo cartellino.

Attualmente però non sono molte società in grado di spendere una somma importante per il cartellino e per l'ingaggio del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi tedeschi Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco questa estate. Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare la sua eventuale partenza, nonostante sia considerato ancora un punto di riferimento per la società bavarese. In questi mesi comunque potrebbe esserci l'incontro per provare a trovare un'intesa fra le parti. Se non dovesse arrivare il prolungamento, però la sua partenza potrebbe diventare una possibilità concreta.

Non sono molte però le società che potrebbero spendere una somma importante per un giocatore come Lewandowski. Paris Saint Germain, Manchester City e Chelsea sono quelle che hanno una disponibilità economica importante anche se sembra difficile pensare che investano su un giocatore di 34 anni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus da due stagioni oramai ha deciso di puntare soprattutto su giovani di qualità. Sembra quindi difficile che possa decidere di rinforzarsi con un giocatore come Lewandowski.

Come già anticipato la società bianconera potrebbe acquistare sul giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.

La valutazione di mercato del serbo è di circa 70 milioni di euro, ma essendo in scadenza a giugno 2023 a fine di questa stagione il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire. Questo gennaio invece potrebbe arrivare in bianconero l'iraniano Sardar Azmoun, in scadenza di contratto a giugno.