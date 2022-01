La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Non solo per le cessioni e gli acquisti che potrebbero concretizzarsi negli ultimi giorni di gennaio, ma anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno.

Come dichiarato in una recente intervista dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene la Juventus incontrerà Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio a febbraio per provare a trovare un'intesa sul prolungamento dei rispettivi contratti. Si è parlato molto in questi giorni del futuro professionale di Dybala, che piacerebbe all'Inter, ma anche di quello di Cuadrado.

Il colombiano si sta rivelando anche in questa stagione uno dei migliori giocatori bianconeri: anche contro la Sampdoria in Coppa Italia ha disputato una prestazione importante segnando anche il gol del provvisorio 1-0.

Secondo Luca Momblano l'Inter starebbe valutando non solo l'ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala ma anche quello di Juan Cuadrado: il giornalista sportivo ha dichiarato che l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta avrebbe contattato l'agente sportivo del terzino, Alessandro Lucci. La risposta sarebbe stata che in questo momento la volontà del giocatore è quella di prolungare il contratto con la Juventus. Molto però dipenderà dall'incontro che ci sarà a febbraio fra il giocatore e la società bianconera.

Il giornalista sportivo Momblano ha parlato di Cuadrado e della possibilità per l'Inter di ingaggiarlo

"So per certo che Marotta si è fatto vivo con l'agente sportivo di Cuadrado Alessandro Lucci. La risposta è stata che al momento sta bene a Torino e parlerà con la Juventus", sono queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento alla presunta volontà dell'Inter di ingaggiare Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che il contatto fra Marotta e Lucci non sarebbe un'indiscrezione ma una notizia. Ha poi sottolineato: "La Juventus ha un'intesa di massima con il giocatore ma vorrebbe incontrarlo a febbraio".

Il mercato della Juventus riguardo ai parametri zero

La Juventus potrebbe tornare ad attingere al mercato dei parametri zero a giugno dopo tre stagioni.

Gli ultimi acquisti a titolo gratuito sono stati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati nella società bianconera nell'estate 2019.

Attualmente si parla di un interesse concreto per Antonio Rudiger e Andreas Christensen, entrambi in scadenza di contratto con il Chelsea. Un altro giocatore che piace è il centrocampista Denis Zakaria, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Moenchengladbach.