La Juventus ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in Serie A: con il Genoa gli uomini di Allegri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Cuadrado e di Dybala.

Adesso per i bianconeri c'è la Champions League per ottenere il primo posto del girone.

Cuadrado sblocca la sfida contro il Genoa con una rete da calcio d'angolo

Dopo avere battuto la Salernitana, la Juventus, aveva bisogno di continuare a vincere per proseguire la sua risalita alle zone alte della classifica.

Allegri senza Chiesa, De Sciglio e McKennie, ha schierato il 4-3-2-1, inserendo Chiellini con De Ligt in difesa.

Sulle corsie Pellegrini ha giocato dal primo minuto, con Cuadrado dalla parte opposta, mentre a centrocampo spazio a Locatelli con Bentancur e Bernardeschi. In attacco Kulusevski e Dybala a sostegno di Alvaro Morata.

Il primo tempo ha visto la Juventus partire subito forte: già al 9° minuto su un calcio d'angolo Cuadrado disegna una traiettoria velenosa che beffa Sirigu per il vantaggio dei padroni di casa.

Il Genoa non riesce a organizzare una vera reazione e non conclude mai verso la porta bianconera, anzi è De Ligt a sfiorare il raddoppio.

Sirigu il migliore in campo del Genoa, ma Dybala raddoppia

Nel secondo tempo il protagonista assoluto del match è Salvatore Sirigu: il portiere ex Torino, in giornata di grazia, riesce a bloccare i tentativi a rete da parte di Dybala, Cuadrado, Morata e Kulusevski.

Nonostante i cambi da parte di Shevchenko, gli ospiti non si rendono mai pericolosi dalle parti di Szczesny (alla fine chiuderanno con zero tiri in porta). La resistenza ospite dura fino all'82° minuto, quando Dybala - su assist vincente di Bernardeschi - trafigge Sirigu per il raddoppio della Juventus. Finisce così 2-0.

Questi tre punti sono importantissimi per la classifica dei bianconeri, che adesso si trovano al quinto posto e con un calendario sulla carta abbastanza agevole: nel prossimo turno infatti, ci sarà la trasferta contro il Venezia.

Ora la Champions League

Prima della sfida contro i lagunari per la Juventus, questo mercoledì 8 dicembre (ore 18:45), c'è la gara casalinga di Champions League contro il Malmoe: con la qualificazione agli ottavi già ottenuta, i bianconeri cercano i tre punti per provare a prendersi il primo posto del girone.

Per riuscirci però non sarà sufficiente vincere, ma anche che contemporaneamente il Chelsea non riesca a battere lo Zenit San Pietroburgo. Qualora ciò non dovesse succedere, gli uomini di Allegri chiuderebbero il girone al secondo posto e quindi non sarebbero poi testa di serie nel sorteggio degli ottavi di finale.