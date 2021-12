La Juventus è attesa da un mercato di gennaio molto attivo sia in ambito cessioni che acquisti. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera, in particolar modo sono due i possibili partenti. Si parla di un possibile prestito per Aaron Ramsey e per Arthur Melo, due dei giocatori che guadagnano di più nella società bianconera. Altro giocatore che ha un ingaggio importante è Alex Sandro, che negli ultimi mesi sembra aver perso il ruolo da titolare nella Juventus. Il brasiliano non sembra più quel giocatore che si è rivelato uno dei migliori terzini del calcio europeo negli anni passati.

Alex Sandro guadagna circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. La Juventus potrebbe venderlo entro giugno per cercare di monetizzare dal suo cartellino. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbero Manchester United e Real Madrid. Nelle ultime ore anche la Lazio starebbe lavorando al suo acquisto. Sarebbe un acquisto gradito dal tecnico Maurizio Sarri, che lo conosce bene avendolo allenato alla Juventus nella stagione 2019-2020. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera potrebbe offrire una somma cash di circa 35 milioni di euro più il cartellino di Alex Sandro per il cartellino del centrocampista Sergej Milinković-Savić.

Alex Sandro possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Milinković-Savić

La Juventus potrebbe acquistare Milinković-Savić a giugno. Il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio dopo diverse stagioni. Nelle ultime settimane si è parlato di un rapporto professionale non ideale con il tecnico Maurizio Sarri. Inoltre il giocatore sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale.

La destinazione Juventus potrebbe essere ideale, anche perché avrebbe la possibilità di vincere competizioni. La società bianconera potrebbe offrire Alex Sandro più una somma cash da circa 35 milioni di euro per il centrocampista. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023 e nonostante le problematiche degli ultimi mesi nella società bianconera ha molto mercato ed è titolare nella nazionale brasiliana.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Piace a Maurizio Sarri, che vorrebbe un terzino di qualità dopo che in questa stagione sta adattando in quel ruolo Hysaj.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di altri centrocampisti per giugno, in particolar modo quelli che vanno in scadenza di contratto. Fra questi spicca Paul Pogba, che piace molto alla società bianconera per migliorare la qualità del centrocampo. Il francese guadagna circa 14 milioni di euro a stagione al Manchester United. Il suo eventuale arrivo dipende dalla volontà del giocatore di accettare una riduzione dell'ingaggio stagionale.