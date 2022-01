La Juventus dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'inter tornerà a lavorare per prepararsi al match di campionato contro l'Udinese previsto sabato 15 gennaio all'Allianz Stadium di Torino. Una vittoria sarebbe importante per provare a recuperare punti dal quarto posto distante tre punti (anche se l'Atalanta ha una partita in meno). Le altre partite di gennaio saranno contro la Sampdoria in Coppa Italia e contro il Milan in campionato prima della pausa per le nazionali. Ci sarà molto lavoro in questi giorni anche per la società, che potrebbe rinforzare la rosa con un centrocampista ed una punta.

Se dovesse partire Aaron Ramsey, potrebbe arrivare Denis Zakaria. Per quanto riguarda il settore avanzato, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto della Juventus per il giocatore del Barcellona Memphis Depay. La società bianconera vorrebbe acquistarlo in prestito fino a giugno e valutare eventualmente a giugno il riscatto del suo cartellino. In una stagione fino ad adesso deludente per il Barcellona Depay si è dimostrato uno dei migliori, contribuendo con diversi gol in campionato. Potrebbe essere il rinforzo della Juventus per il settore avanzato a gennaio.

Depay potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando fra i possibili rinforzi per il settore avanzato a gennaio anche Memphis Depay.

La punta olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e proprio per questo potrebbe lasciare il Barcellona ad un prezzo agevolato. La Juventus però non vorrebbe un acquisto a titolo definitivo ma solo un prestito fino ad a giugno, per poi valutare eventualmente l'acquisto del suo cartellino. Depay è un giocatore che ha dimostrato anche in questa stagione di essere bravo a finalizzare ma potrebbe essere un supporto importante per Morata, Kean, Dybala e Kaio Jorge.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare un investimento importante per il settore avanzato a fine stagione. Per questo starebbe valutando l'ingaggio di giocatori in prestito, senza impegnarsi nell'acquisto del loro cartellino. Fra i giocatori seguiti per giugno ci sono Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. La punta del Sassuolo piace molto non solo per la crescita avuta in questa stagione ma anche perché si potrebbe accontentare di un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione.

Ha un prezzo maggiore di ingaggio e cartellino Dusan Vlahovic, che avrebbe però rifiutato un'offerta dell'Arsenal già a gennaio. Secondo diversi giornali sportivi il giocatore della Fiorentina vorrebbe trasferirsi nella società bianconera.