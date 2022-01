Alla Juventus, nella prima parte di questa stagione, sembrano mancare un centrocampista fisico bravo nell'impostazione di gioco e soprattutto una punta che sappia finalizzare le azioni da gol.

Per questo è lecito attendersi nuovi innesti in queste settimane di gennaio, anche se molto dipenderà dalle cessioni, almeno per quanto riguarda l'investimento a centrocampo. Per il settore avanzato, invece, l'infortunio di Chiesa potrebbe far accelerare l'arrivo di una punta. Nelle ultime ore si parla soprattutto di Diego Costa, centravanti ex Chelsea e Atletico Madrid che ha recentemente rescisso il suo contratto coi brasiliani dell'Atletico Mineiro.

Lo spagnolo di origine brasiliana sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza.

L'attaccante Diego Costa potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe ingaggiare Diego Costa a gennaio, sarebbe lui uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato. L'attaccante classe 1988 arriverebbe senza dover pagare alcun prezzo di cartellino, in quanto di recente ha lasciato a parametro zero l'Atletico Mineiro. La società bianconera potrebbe ingaggiarlo fino a giugno, per poi magari investire in estate su una punta giovane e di qualità.

A tal riguardo si parla soprattutto dell'arrivo di Gianluca Scamacca, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo.

Il preferito però sembra essere Dusan Vlahovic della Fiorentina, anche se i 70 milioni di euro che vorrebbe la società toscana per il suo cartellino non agevolano il suo approdo in quella bianconera.

Nel frattempo comunque l'eventuale arrivo di Diego Costa a gennaio sarebbe molto utile anche per la Champions League: a febbraio ci saranno gli ottavi di finale (contro il Villarreal) e un giocatore come lui rinforzerebbe in maniera evidente il settore avanzato bianconero.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus, come già anticipato, potrebbe rinforzare sia il centrocampo che il settore avanzato.

Oltre a Diego Costa potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Moenchengladbach. Il nazionale svizzero potrebbe trasferirsi nella società bianconera a prezzo agevolato già a gennaio, ma molto dipenderà dalle cessioni che riusciranno a concretizzarsi nelle prossime settimane: su tutte quella di Aaron Ramsey, che piacerebbe a diverse società inglesi.