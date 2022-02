La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Gli acquisti di Gatti (rimasto in prestito al Frosinone a giugno), Zakaria e Vlahovic ne sono la dimostrazione. Ci si attende però un mercato importante anche a giugno, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera e che potrebbero agevolare l'acquisto di giovani di qualità. A tal riguardo hanno suscitato molto clamore mediatico le dichiarazioni di Fabio Pinto. Il direttore generale della Roma ha parlato del centrocampista Niccolò Zaniolo, sottolineando come potrebbe lasciare la società se dovesse arrivare un'offerta importante.

D'altronde la Roma potrebbe non qualificarsi alla Champions League e questo significa minori ricavi. Per alleggerire il bilancio societario potrebbe essere necessario quindi vendere giocatori che hanno mercato. Fra questi c'è anche Zaniolo, che è in scadenza di contratto a giugno 2024 e del quale si parla di un possibile approdo alla Juventus a giugno. A parlare del futuro professionale del centrocampista è stato Fabio Capello. L'ex tecnico della Juventus ha dichiarato che se sta bene fisicamente Zaniolo è un giocatore che può fare la differenza. Il problema è che si è infortunato due volte ai legamenti del ginocchio nelle ultime stagioni e questo potrebbe condizionarlo.

Fabio Capello ha parlato di Niccolò Zaniolo

'Zaniolo è completo, forte, giovane: purtroppo i due incidenti al crociato lo hanno penalizzato'. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello in merito al centrocampista della Roma. Il tecnico ha aggiunto: 'Non è ancora lui, non ha ancora ritrovato equilibrio e scioltezza: quando finisce i match è sempre al limite per ciò che riguarda la freschezza fisica.

Come giocatore però non di discute: fa la differenza'. Capello ha poi confrontato Zaniolo con Baggio, sottolineando come entrambi abbiano avuto infortuni gravi. L'ex Juve però ha avuto un rendimento importante fino a 27 anni, il giocatore della Roma ha 23 anni, di conseguenza questo è il momento giusto per acquistarlo. In questi giorni si è parlato molto dell'interesse della Juventus per il centrocampista, che potrebbe essere schierato insieme a Chiesa a supporto di Vlahovic.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico da presentare alla Roma.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il mercato di giugno. Eventuali acquisti però dipenderanno dalle cessioni, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Arthur Melo e Alex Sandro. Per quanto riguarda gli acquisti la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Piacciono i due giocatori del Milan Kessié e Romagnoli.