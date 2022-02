La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Sorprende infatti l'investimento importante effettuato per Dusan Vlahovic, non tanto per la somma spesa dalla società bianconera (circa 75 milioni di euro più bonus) ma per le tempistiche. Si pensava infatti che il giocatore potesse essere un rinforzo per il calciomercato estivo. Si è parlato molto a gennaio del possibile trasferimento di Scamacca all'Inter, con il Sassuolo che avrebbe potuto sostituirlo con Lorenzo Lucca del Pisa. Alla fine però il nazionale under 21 italiano è rimasto nella società toscana, impegnata nella lotta per la promozione in Serie A.

Ne ha parlato anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali del mancato trasferimento del giocatore nella società emiliana sottolineando come le due società non hanno raggiunto l'intesa. Di recente sull'argomento è stato intervistato anche Claudio Chiellini, direttore sportivo del Pisa. Ha sottolineato come la trattativa fra Pisa e Sassuolo non si sia chiusa ma che i rapporti professionali fra le due società rimangano ottimi. Una notizia che potrebbe agevolare anche un'eventuale offerta da parte di Inter e Juventus, che seguono da tempo Lucca.

Claudio Chiellini ha parlato della punta del Pisa Lorenzo Lucca

'Lucca al Sassuolo? È un affare che non si è chiuso ma i rapporti rimangono ottimi'.

Queste le dichiarazioni di Claudio Chiellini in riferimento al possibile acquisto di Lorenzo Lucca da parte del Sassuolo a gennaio, non concretizzatosi. L'under 21 italiano potrebbe lasciare la società toscana a giugno. Fra quelle interessate non ci sarebbe solo il Sassuolo ma anche Inter e Juventus. Si è parlato molto della società bianconera soprattutto per l'ottimo rapporto professionale fra Chiellini e la dirigenza della Juventus.

Come è noto il fratello di Giorgio è cresciuto come dirigente nella società bianconera. Lorenzo Lucca fino ad adesso ha disputato 17 match con il Pisa segnando 6 gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire in altri giovani di qualità a giugno. Ci sono infatti diversi giocatori che piacciono alla società bianconera, fra questi spicca Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrire delle contropartite tecniche per arrivare al giocatore della società emiliana.

Si parla di Filippo Ranocchia e di Nicolò Fagioli, attualmente in prestito rispettivamente al Vicenza e alla Cremonese. La Juve potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero, per la difesa piace Alessio Romagnoli.