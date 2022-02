La Juventus è stata tra le protagoniste del mercato di gennaio e gli acquisti di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic lo confermano. Il difensore rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione, il centrocampista e la punta hanno già messo in evidenza le loro qualità in campionato. Come dichiarato in una recente intervista dal tecnico Massimiliano Allegri, la Juventus farà mercato anche a giugno. Le principali esigenze sembrano riguardare centrocampo e difesa, anche se la società bianconera dovrà lavorare anche alle conferme eventuali di Alvaro Morata e Dybala oltre a quelle di Bernardeschi, Cuadrado, Perin e De Sciglio.

Le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna confermano che la società bianconera avrebbe intenzione di migliorare la qualità del centrocampo. Per questo avrebbe individuato in Lucas Paquetà un possibile acquisto. Il brasiliano, dopo le stagioni non ideali nel Milan, è diventato un riferimento non solo nel Lione ma anche nella nazionale brasiliana. In questa stagione nella società francese ha disputato fino ad adesso 5 match in Europa League con un gol ed un assist a cui bisogna aggiungere 22 match, 7 gol e 3 assist nel campionato francese. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro.

Il centrocampista Paquetà potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Lucas Paquetà nel Calciomercato estivo.

Il brasiliano potrebbe essere il giocatore ideale per Allegri da schierare come mezzala nel 4-3-3 ma eventualmente anche come trequartista in un 4-2-3-1. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi anche con la conferma di Paulo Dybala, in quanto giocherebbe in una posizione diversa rispetto all'argentino. Paquetà attualmente è un riferimento del Lione ma anche della nazionale brasiliana.

Attualmente i francesi sono settimi in classifica, distanti nove punti dalla seconda, ovvero l'Olympique Marsiglia. Difficile pensare che possa arrivare in Champions League e questo potrebbe agevolare la sua cessione a giugno. Paquetà vorrebbe giocare nella massima competizione europea.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Paquetà per il centrocampo ma la società bianconera cerca anche un giocatore meno offensivo e bravo nell'impostazione di gioco.

Piace molto Youri Tielemans del Leicester, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo in caso di mancato prolungamento contrattuale con la società inglese potrebbe essere venduto nel calciomercato estivo. Per quanto riguarda la difesa, potrebbe arrivare un rinforzo a parametro zero. Piacerebbe anche Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.