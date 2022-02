De Ligt-Juventus un binomio nato nell’estate del 2019 e che oggi potrebbe non essere più così solido. O meglio questo raccontano i rumor degli ultimi mesi che continuano a sostenere di un possibile addio dell’olandese da Torino. L’agente Mino Raiola nelle scorse settimane aveva parlato di un passo in avanti da fare per crescere ancora, parole sibilline che hanno messo in agitazione tutto il mondo Juve. Nel frattempo però il giocatore ha preso in mano la difesa, complici anche gli infortuni di Bonucci e Chiellini, e ieri ha segnato la rete che ha permesso ai suoi di passare in vantaggio nel derby con il Torino.

De Ligt e la Juventus, futuro in bilico

Il giovane centrale sembra stare bene a Torino, non ha mai parlato di un addio e lascia che sia il suo potente agente a ragionare su quello che sarà il suo futuro. E proprio Raiola negli scorsi giorni avrebbe avuto un contatto con il Barcellona. I blaugrana hanno cercato di acquistare il calciatore già nei mesi in cui poi de Ligt scelse la Juventus, e sarebbero pronti a tornare alla carica. Durante il colloquio i catalani avrebbero comunicato al procuratore il gradimento a voler portare in blaugrana il difensore, una mossa necessaria visto che Piqué, baluardo difensivo di Xavi ha 35 anni e si avvia verso la fine della carriera.

Insomma il Barcellona dalle chiacchiere sembra essere passato ai fatti, anche se rimangono tanti nodi da sciogliere.

Il primo è la volontà della Juventus che al momento non vorrebbe privarsi del proprio campioncino se non per un’offerta molto alta, va ricordato che sul contratto c’è una clausola rescissoria da 125 milioni di euro, cifra altissima che difficilmente il club spagnolo potrebbe mettere sul piatto viste le difficoltà economiche degli ultimi tempi.

Il piano della Juventus per blindare De Ligt

La società piemontese avrebbe un piano per non cedere la prossima estate De Ligt. I dirigenti bianconeri vorrebbero provare a proporre a Mino Raiola il rinnovo di contratto fino al 2025 per allontanare le sirene di mercato e blindare almeno fino al 2023 il proprio difensore centrale.

Per convincere l’agente la Juve metterebbe sul piatto l’abbattimento della clausola rescissoria.

L’idea sarebbe quindi quella di non cedere De Ligt tra qualche mese, ma il Calciomercato è imprevedibile e così a Torino stanno iniziando a guardarsi intorno per un eventuale sostituto. Piacerebbe Bremer, che ieri ha praticamente annullato Vlahovic nel derby, interesserebbe anche Botman del Lille, che però sembra avere già un accordo di massima con il Milan. A gennaio è stato chiuso il colpo Gatti dal Frosinone, il giovane centrale arriverà a Torino a giugno e verrà valutato visto che non ha mai giocato in Serie A.