Dopo il pareggio ottenuto contro l'Atalanta nell'ultima partita di campionato, la Juventus si prepara al derby con il Torino in programma venerdì 18 febbraio alle 20 e 45. Allegri dovrebbe giocare con il tridente e Zakaria partirà dal primo minuto.

La Juventus, dopo aver pareggiato con l'Atalanta, si sta organizzando in vista della prossima gara. Venerdì, infatti, ci sarà il derby con il Torino e non sono permessi ulteriori passi falsi per non perdere terreno nei confronti delle prime posizioni.

Allegri potrebbe fare dei cambiamenti alla formazione: a centrocampo, ad esempio, spazio a Zakaria, che non ha giocato il match contro l'Atalanta. In attacco, confermato il tridente composto da Vlahovic, Dybala e Morata. Per il momento sta funzionano l'intesa tra i tre e tutta la squadra ha beneficiato dello stato di forma di Vlahovic. Grazie al suo arrivo, infatti, è scoccata la scintilla nella testa dei giocatori e si respira un aria nuova intorno alla squadra. Tutti si stanno mettendo a disposizione per cercare di arrivare al quarto posto, obiettivo minimo della stagione, dato che lo scudetto ormai è diventato impossibile da raggiungere.

Juventus-Torno si potrà vedere solo in esclusiva su Dazn

La gara tra il Torino e la Juventus che si giocherà all'Alianz Stadium venerdì 18 febbraio 2022 alle 20 e 45 e si potrà vedere solo su Dazn, a partire dalle ore 20.

La Juventus parte leggermente favorita nei confronti del Torino, i probabili marcatori potrebbero essere Vlahovic e Dybala da una parte e Belotti dall'altra.

Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus contro il Torino:

Sczesney; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala, Vlahovic.

A centrocampo, quindi, spazio a Locatelli con Rabiot e Zakaria, quest'ultimo ha saltato la sfida contro l'Atalanta ma dovrebbe recuperare per il derby. In difesa, la coppia centrale sarà formata da Bonucci-De Ligt, mentre sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Alex Sandro.

In attacco ci saranno i magnifici tre, ovvero, Vlahovic, Dybala e Morata. Allegri si affida alle loro qualità per cercare di scalare posizioni in classifica. Ancora fuori per infortunio Chiesa è Chiellini; per il primo, stagione finita, mentre il secondo, dovrebbe rientrare dopo la sfida contro il Villareal di Champions League. Recuperato invece Bernardeschi, che tornerà a disposizione, squalificato Danilo.

In questo momento bisognerà gestire le energie in vista dei numerosi impegni ravvicinati, arriva anche la Champions League contro il Villareal e sarà vietato sbagliare.