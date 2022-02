Il prossimo Calciomercato estivo potrebbe essere uno dei più interessanti delle ultime stagioni. Tanti giocatori andranno in scadenza di contratto e potrebbero rappresentare degli investimenti importanti per alcune società italiane. Solo nel campionato italiano ci sono nomi come Paulo Dybala o Frank Kessié che rischiano di lasciare le loro rispettive società a parametro zero. A questi bisogna aggiungere anche Alessio Romagnoli, anche lui come il centrocampista in scadenza di contratto con il Milan. La società rossonera vorrebbe confermarlo ma non all'ingaggio che attualmente guadagna.

Ne ha parlato di recente sul suo profilo Twitter Nicolò Schira. Il giornalista sportivo ha dichiarato che il Milan avrebbe offerto circa 3 milioni di euro netti a stagione al giocatore, che però attualmente ne guadagna circa 6 milioni di euro. Una distanza evidente che potrebbe agevolare la partenza a parametro zero del difensore. Ci sono due società interessate al giocatore, la Lazio e la Juventus. Si è parlato molto del suo possibile approdo alla società bianconera come sostituto di Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il difensore Romagnoli potrebbe lasciare il Milan e trasferirsi alla Juventus

''Il prolungamento di Alessio Romagnoli con il Milan è in attesa. La società rossonera non vuole offrire più di 3 milioni di euro netti a stagione, ma il difensore attualmente guadagna 5 milioni di euro più 1 milione di bonus a stagione.

Potrebbe partire a parametro zero: Lazio e Juventus sono interessate''. Questo il post pubblicato da Nicolò Schira sul suo account di Twitter. Per il difensore quindi potrebbe esserci una partenza a fine stagione. Il suo possibile trasferimento alla Lazio sarebbe motivato anche dal fatto che andrebbe nelle società di cui è tifoso, oltre al fatto che si avvicinerebbe nei luoghi in cui è cresciuto.

Come è noto infatti Romagnoli ha giocato nella Roma prima di trasferirsi al Milan. Per quanto riguarda invece il possibile approdo alla Juventus, sarebbe invece una decisione professionale importante anche per la volontà della società bianconera di lottare per vincere le competizioni.

Il mercato della Juventus

Il difensore Alessio Romagnoli è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare la difesa a giugno.

Se dovesse partire Matthijs de Ligt la società bianconera potrebbe decidere di ingaggiare Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione. Il difensore vorrebbe un ingaggio importante, circa 12 milioni di euro netti a stagione. Per questo il suo arrivo sembra dipendere dall'eventuale partenza di de Ligt, che guadagna circa 12 milioni di euro a stagione nella società bianconera.