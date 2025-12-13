La Juventus guarda con attenzione al futuro e, nei prossimi mesi, proverà a rinforzare il centrocampo con profili in grado di alzare il livello tecnico e garantire maggiore dinamismo alla mediana. Tra i nomi che vengono accostati con maggiore insistenza al club bianconero c’è quello di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che Luciano Spalletti conosce molto bene per averlo allenato in nazionale. Un profilo che piace per caratteristiche, intensità e capacità di inserimento, ma la strada che potrebbe portare il giocatore a Torino appare tutt’altro che semplice.

A fare il punto della situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube dell'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha aperto anche a uno scenario più complesso legato a un possibile intreccio di mercato tra Juventus e Inter. “Occhio perché l’Inter potrebbe anche eventualmente aprire ad un’operazione più allargata. Non solo Frattesi, magari inserendo un calciatore nell’operazione, è tutto da capire, ma sappiamo che all’Inter piace Khéphren Thuram, il fratello di Marcus Thuram, quindi occhio, ha 24 anni, 18 partite fino ad ora con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Contratto che scade nel 2029, potrebbe essere un intreccio di mercato da seguire, ma sicuramente la Juventus è attenta a Frattesi.

E l’Inter qualora dovessero esserci le condizioni giuste per tutti potrebbe anche accettare di lasciarlo partire”.

Spalletti apprezza Frattesi

Parole che confermano come l’interesse dell’Inter per Khéphren Thuram non sia un mistero, ma allo stesso tempo evidenziano quanto l’operazione sarebbe articolata e delicata, soprattutto per i rapporti non semplici tra i due club. Si tratterebbe infatti di un incastro complesso, che coinvolgerebbe valutazioni tecniche, economiche e strategiche da entrambe le parti. Moretto ha poi ribadito che il nome di Frattesi è uno dei più caldi in casa Juventus e che l’attenzione dei bianconeri è concreta. “Vi dico che c’è una squadra di cui si sta parlando molto in questi giorni che è la Juventus che è molto, molto, molto attenta alla situazione di Frattesi.

Luciano Spalletti è un grandissimo estimatore di Frattesi da tempo, lo voleva già il Napoli, in nazionale se lo è coccolato e se lo è goduto, adesso lo vorrebbe alla Juventus. Frattesi, 26 anni, 13 partite fino ad ora con l’Inter, contratto in scadenza nel 2028, non sta trovando il giusto spazio in nerazzurro”.

Thuram cerca una maglia da titolare

Nel frattempo, Khéphren Thuram resta concentrato esclusivamente sulla stagione della Juventus. Il centrocampista francese vuole ritrovare una maglia da titolare già nella prossima sfida contro il Bologna, dopo un periodo caratterizzato da alti e bassi. Il numero 19 bianconero non è partito dal primo minuto contro il Pafos in Champions League, entrando solo a gara in corso, e ora punta a ritrovare continuità di rendimento e centralità nel progetto tecnico.

Alla luce di questi elementi, appare comunque difficile immaginare che la Juventus possa privarsi di un giocatore come Thuram a metà stagione in uno scambio con Frattesi. Il francese rappresenta un investimento importante e un profilo su cui il club punta anche per il futuro. La sensazione è che la Juventus valuterà con grande attenzione ogni mossa prima di prendere una decisione definitiva.