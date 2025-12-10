La Juventus pensa anche al futuro e monitora i migliori giovani del campionato italiano. I bianconeri guardano con particolare attenzione in casa Cagliari, non solo Marco Palestra ma anche Elia Caprile tra i grandi protagonisti della formazioni di Pisacane. La Vecchia Signora sarebbe pronta ad un'offerta in estate per provare a strapparlo al club sardo.

Idea Caprile per la porta, anche il Milan sul giocatore

L'ex portiere del Napoli si sta affermando ad alti livelli ed è diventato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Sicurezza tra i pali e nelle uscite e soprattutto un'ottima padronanza tecnica che in questi anni è diventato un requisito importante per un estremo difensore di spessore.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe valutando la candidatura del numero uno cagliaritano per la prossima stagione e potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni. Cifra che la Vecchia Signora ricaverebbe dall'eventuale cessione di Michele Di Gregorio che piace a diverse società inglesi.

Da capire se i bianconeri decideranno di accelerare per il classe 2001 seguito anche dal Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero dire addio a Mike Maignan che non ha ancora rinnovato il contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero in estate. Con la cessione del numero uno francese, il Diavolo potrebbe diventare essere una concorrente temibile nella corsa a Caprile.

La Juve segue anche Carnesecchi la cui valutazione è superiore rispetto a quella di Caprile e si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro.

I bianconeri non mollano Tiago Gabriel per rinforzare la difesa

Oltre ai possibili colpi estivi, la Juventus vorrebbe rinforzare l'organico anche a gennaio per conquistare un posto nella prossima Champions League. Reparto sotto osservazione è sicuramente la difesa con la dirigenza che valuta diversi profili per puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Spalletti. Uno dei nomi maggiormente seguiti è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese diventato protagonista con la maglia del Lecce. Le prestazioni del classe 2004 sono sotto gli occhi di tutti ed hanno attirato l'interesse di molti top club italiani tra cui la stessa Juventus. I bianconeri vorrebbero provare a battere la concorrenza dell'Inter provando ad acquistare il difensore a gennaio, ma la richiesta del Lecce è importante e si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro; una cifra che al momento che la Vecchia Signora non ha intenzione di investire.

Per questo, il club bianconero potrebbe decidere di virare su altre alternative come Diego Coppola del Brighton e Leandro Balerdi del Marsiglia.