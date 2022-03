Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare protagonista in Italia ed in Europa.

Il reparto che potrebbe essere soggetto ad una maggiore rivoluzione è il centrocampo: infatti, la dirigenza juventina sta monitorando diverse piste per regalare maggiore qualità e quantità alla mediana di Allegri. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Thomas Partey, centrocampista ghanese in forza all'Arsenal di Arteta.

Nonostante il suo arrivo dall'Atletico Madrid, l'avventura inglese del calciatore potrebbe terminare la prossima estate. Infatti, l'ex Colchoneros è nel mirino di diverse squadre europee, tra quali proprio la Juventus, che sta monitorando la situazione del 28enne mediano. I Gunners chiedono una cifra attorno ai 50 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista: una cifra che i bianconeri potrebbero abbassare ed ammortizzare attraverso alcune cessioni come quella di Adrien Rabiot, che nonostante la permanenza nel mercato invernale, potrebbe partire a giugno; il centrocampista francese sarebbe ancora nel mirino del Newcastle.

Oltre Thomas, la Vecchia Signora valuta altri prospetti come Renato Sanches del Lille, centrocampista portoghese che sarebbe l'obiettivo numero uno del Milan per il post Frank Kessie.

Juve-Villareal: buone notizie per Chiellini e Dybala

Oltre ai possibili colpi del mercato estivo, la Juventus prepara la fondamentale sfida europea contro il Villareal di Unai Emery, fondamentale per proseguire il cammino in Champions League.

Buone notizie per il tecnico bianconero Max Allegri, che recupera due pedine fondamentali, ovvero il totem difensivo Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: il capitano dovrebbe tornare titolare accanto a De Ligt, mentre per Dybala si prospetta un impiego nella ripresa, per poi tornare titolare nell'ultima sfida di campionato prima della sosta, quella contro la Salernitana di Nicola.

Per quanto concerne la possibile formazione contro il Sottomarino Giallo, Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3, con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo nel match di campionato contro la Sampdoria di Giampaolo: in attacco, torna dal 1'minuto Dusan Vlahovic, preservato per il match europeo. Accanto al bomber serbo, spazio a Juan Cuadrado e Alvaro Morata. A centrocampo, conferme anche per Locatelli ed Arthur, autore di una buona prestazione contro i blucerchiati.