Quattro rinnovi per 40 milioni. L’Inter si è mossa in questi mesi per blindare i giocatori fondamentali per il progetto tecnico di Simone Inzaghi. I primi sono stati Bastoni, destinato a diventare il pilastro difensivo per molto tempo, Barella, centrocampista nel mirino di molte big ma inamovibile, Lautaro Martinez e infine ieri Marcelo Brozovic. Il regista è stato protagonista di una trattativa lunga ma non ha mai alzato le sue pretese: voleva restare e la sua convinzione, apprezzata dai dirigenti, ha portato alla firma su un contratto da sei milioni a stagione per quattro anni.

Dopo i rinnovi gli addii: le mosse estive dell’Inter

In totale, come detto, i rinnovi hanno alzato il monte ingaggi di una quarantina di milioni di euro, non poco per una società che sta cercando fin dalla scorsa estate, quella in cui sono partiti Lukaku e Hakimi, di risanare il proprio bilancio.

Così in estate bisognerà per forza di cose muoversi e il primo obiettivo sarà proprio cedere quei giocatori che sono in cima alla classifica dei più pagati, senza tra l’altro essere titolari. I casi più eclatanti sono quelli di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, i due con gli ingaggi più onerosi dell’intera rosa con 6,5 milioni e 7 all’anno. I loro addii farebbero risparmiare, ovviamente comprendendo il compenso lordo, circa 20 milioni di euro.

Non bastano però, e così anche Vecino, con i suoi 4,5 milioni lordi dovrebbe lasciare Milano.

I due big in uscita dall’Inter

Secondo gli ultimi rumors, però, tutto ciò non basterebbe ancora per risanare le casse nerazzurre. Così è molto probabile che almeno un big venga lasciato andare. Il primo della lista sarebbe De Vrji che ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non ci sono da registrare passi avanti per il rinnovo, nonostante Raiola avrebbe promesso di non arrivare alla scadenza, come fatto per esempio con il Milan per Donnarumma.

L’olandese, 30 anni, avrebbe molto mercato soprattutto in Premier, è stimato per esempio da Conte che ha bisogno di un uomo di fiducia per la sua difesa a tre. L’Inter in estate potrebbe ancora monetizzare e secondo alcune indiscrezioni vorrebbe ricavare 25 milioni dall’addio.

In bilico però ci sarebbe anche Lautaro Martinez.

Il rinnovo di contratto non assicura la sua permanenza, dicono i bene informati, anche perché è l’uomo da cui al momento Marotta potrebbe ricavare più denaro. I milanesi potrebbe cederlo per un’offerta tra i 70 e gli 80 milioni. L’Atletico Madrid sarebbe sulle sue tracce e l'Inter avrebbe anche già pronto il sostituto, infatti non è un mistero che Paulo Dybala sia l’obiettivo numero uno adesso che si è definitivamente rotto il rapporto con la Juventus.