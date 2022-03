Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti di qualità e personalità. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatore nerazzurro.

La dirigenza interista vorrebbe rinforzare ogni reparto della rosa, in particolare il centrocampo, regalando ad Inzaghi un'alternativa di altro profilo. Oltre al nome di Davide Frattesi, sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sono diversi nomi da prendere in considerazione: tra questi, ci sarebbe quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta che si è inserito in maniera ottimale nello schema tattico di Gasperini.

L'ex capitano dell'Az Alkmaar, oltre ad avere un grande mancino, è un calciatore che sa ricoprire diverse zone del campo, e può svolgere il ruolo di trequartista e di mezz'ala: caratteristiche che piacciono molto al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

La società interista sta monitorando la vicenda del mediano olandese e potrebbe effettuare un'offerta durante la prossima sessione estiva di calciomercato: per abbassare la richiesta del club bergamasco che si aggira attorno ai 35 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di inserire il cartellino di Roberto Gagliardini, prelevato proprio dalla Dea qualche sessione di Calciomercato fa.

La trattativa resta complicata, vista l'importanza del calciatore negli schemi tattici di Gasperini, ma l'Inter proverà ad imbastire l'operazione, per regalare ad Inzaghi un centrocampista di assoluto livello.

Liverpool-Inter: 0-1, non basta la perla di Lautaro

Intanto, termina il cammino europeo dell'Inter. Infatti, i nerazzurri escono a testa altissima dalla Champions League. Ad Anfield, l'undici di Inzaghi batte 1-0 il Liverpool di Jurgen Klopp grazie alla perla di Lautaro Martinez, senza però riuscire a ribaltare il 2-0 di San Siro.

Nel primo sono poche le occasioni da rete: il Liverpool si rende pericoloso con la traversa di Matip e la punizione di Alexander-Arnold che termina a lato. L'Inter prova a reagire e con Perisic e Sanchez provano a creare a retroguardia dei Reds.

Nella ripresa, il match s'infiamma. L'undici di Inzaghi si rende pericoloso con la conclusione di D'Ambrosio che termina alta sopra la traversa, mentre il Liverpool risponde con il primo palo di giornata colpito da Salah.

Dopo la grande occasione per l'egiziano, sale in cattedra Lautaro Martinez: il Toro si divora prima il gol del possibile 1-0 e successivamente firma con un grande destro il vantaggio nerazzurro, ritornando a segnare in Champions dopo il match della passata stagione contro il Real Madrid.

L'Inter ci crede ma le speranze dell'undici di Inzaghi si spengono sull'espulsione di Sanchez. Con i nerazzurri in dieci, il Liverpool amministra il gioco e sfiora il pari prima con Salah che colpisce il suo secondo palo di giornata, e con Luiz Dias, fermato sulla linea da Vidal.

Non basta la grande prestazione dell'Inter che esce a testa alta dalla competizione. Note dolenti gli infortuni di Brozovic e De Vrij, usciti malconci dal match di Anfield ed in dubbio per la sfida di campionato contro il Torino di Juric.