La Juventus, dopo diverse stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Risalgono infatti all'estate 2019 gli ultimi investimenti senza costo di cartellino, acquisti che però non hanno dato il contributo che ci si aspettava. Parliamo dei centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che potrebbero entrambi essere ceduti durante il Calciomercato estivo. Il gallese è attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, ma difficilmente sarà riscattato dagli scozzesi. A proposito di parametri zero, si parla molto di un interesse concreto per Antonio Rudiger, difensore in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno, ma anche per Paul Pogba, che ha un contratto con il Manchester United fino a fine stagione.

Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome fra i giocatori seguiti dalla società bianconera: Sergi Roberto piace molto perché sarebbe un acquisto d'esperienza e può giocare come terzino destro ma anche come centrocampista, come dimostrato nel Barcellona. La Juventus, oltre a giovani di qualità, cerca rinforzi d'esperienza che possano aiutarla a fare il definitivo salto di qualità a livello europeo. Il match contro il Villareal in Champions League ha evidenziato tutte le problematiche dei bianconeri riscontrate nelle ultime stagioni.

Il giocatore Sergi Roberto potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe ingaggiare Sergi Roberto a giugno.

Molto dipenderà dall'incontro fra il giocatore ed il Barcellona previsto in queste settimane. Se non dovesse arrivare l'intesa contrattuale fra le parti, il terzino e centrocampista lascerà a parametro zero la società catalana. A 31 anni si tratterebbe di un acquisto di esperienza e qualità, che potrebbe rappresentare un'alternativa importante a Danilo sulla fascia destra difensiva.

Molto però dipenderà dall'affidabilità fisica che potrà garantire il giocatore, anche perché nelle ultime stagioni è stato condizionato da infortuni muscolari.

Il mercato della Juventus

Dal Barcellona potrebbe arrivare Sergi Roberto, ma anche Frenkie de Jong. Nella società catalana, invece potrebbe trasferirsi un giocatore che è stato parte integrante della Juventus per sette stagioni.

Parliamo di Paulo Dybala, che non prolungherà il contratto con la società bianconera. Ad ufficializzare tale decisione l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha sottolineato come l'argentino in scadenza a giugno non sia più considerato al centro del progetto sportivo bianconero. Per Dybala potrebbe esserci un trasferimento al Barcellona, ma piace anche ad Atletico Madrid e Inter.