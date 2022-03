La prossima estate, una delle grandi protagoniste del Calciomercato sarà l'Inter, che vuole costruire una rosa maggiormente competitiva anche a livello europeo. Lo scorso anno, infatti, sono stati fatti sacrifici per sistemare i conti in primis, ma adesso l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, pur dando sempre un occhio al bilancio, cercherà di abbinare il lato sportivo con quello economico. La società nerazzurra ha cominciato a lavorare con largo anticipo per cogliere le grandi occasioni che porrà il mercato e bruciare la concorrenza.

Alla squadra di Simone Inzaghi sembra mancare una punta che abbini grande fisicità ma anche qualche strappo in velocità che possa spaccare le difese in due, qualcuno che abbia caratteristiche simili a Romelu Lukaku, il cui ritorno resta a dir poco complicato.

Per questo motivo, la società nerazzurra avrebbe messo nuovamente gli occhi su Edinson Cavani, pronto a lasciare il Manchester United al termine di questa stagione.

Cavani potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Inter

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni di mercato hanno accostato nuovamente all'Inter il nome di Edinson Cavani. Il Matador è stato accostato anche nelle scorse sessioni di calciomercato ai nerazzurri, ma l'affare non è andato mai in porto.

Il Matador non sta giocando molto nel Manchester United di Rangnick complice anche il ritorno di Cristiano Ronaldo e i diversi problemi fisici affrontati in questa gusta stagione, proprio per questo motivo i Red Devils non sarebbero intenzionati a rinnovargli il contratto.

Il classe 1987 fino a questo momento ha collezionato 12 presenze in Premier League, non sempre dal primo minuto, mettendo a segno due reti e collezionando un assist, a fronte di quattro partite giocate in Champions League senza, però, timbrare mai il cartellino.

Cavani si libererà a zero il prossimo 30 giugno, fattore, quest’ultimo, su cui Marotta è da sempre molto attento.

Con l'arrivo di Edinson Cavani l'Inter completerebbe il reparto avanzato con un elemento di spessore internazionale. I nerazzurri andrebbero a sostituire al meglio Alexis Sanchez, che lascerà Milano in quando non rientra più nei piani della società meneghina. In questo modo Simone Inzaghi avrebbe a disposizione quattro titolarissimi con Dzeko, Martinez e Correa.

Cavani nonostante i trentacinque anni può ancora fare la differenza nel campionato italiano. L'uruguaiano è un attaccante in possesso di eccellenti doti atletiche, forte fisicamente e capace di dare un notevole contributo anche alla fase difensiva. Molto valido tecnicamente, è un ottimo realizzatore, bravo anche nel gioco aereo e nei calci piazzati. Si distingue anche per la grinta, la tenacia e la personalità con cui scende in campo. Adattabile a diversi tipi di schieramenti tattici, si autodefinisce centravanti, ma è stato spesso utilizzato anche come ala o seconda punta.

Edinson Cavani sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio

Come detto, Edinson Cavani avrebbe aperto le porte ad un possibile trasferimento all'Inter.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il centravanti uruguaiano, voglioso di rimettersi in gioco in Serie A, avrebbe fatto sapere al suo entourage di essere pronto a tagliarsi e di parecchio lo stipendio pur di vestire la maglia di un club europeo che gli assicuri maggior minutaggio.

Un vero e proprio richiamo verso l'amministratore delegato del club nerazzurro, Giuseppe Marotta. Al momento il Matador guadagna oltre 10 milioni di euro a Manchester, con la maglia dello United. Pur di trasferirsi a Milano potrebbe accettare un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, alle stesse cifre percepite da Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. I due big, arrivati la scorsa estate, guadagnano cinque milioni di euro a stagione più bonus e grazie al Decreto Crescita, al lordo costano al club meneghino poco più di 10 milioni di euro a stagione.

Nelle prossime settimane si capirà meglio se quella tra Cavani e l’Inter è una semplice suggestione oppure una vera ùpista di mercato.