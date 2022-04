Il centrocampo della Juventus è il reparto che necessiterà di maggiori innesti in estate dato le deludenti prestazioni di Locatelli, Arthur e Rabiot nelle ultime partite di campionato. Il primo obiettivo dovrebbe essere Zaniolo in alternativa sarebbe pronta la trattativa per Milinkovic-Savic.

Morata dovrebbe restare in dubbio invece Kean e Rugani

In molti si giocano le possibilità di restare a Torino, uno su tutti Alvaro Morata: lo spagnolo nonostante un avvio opaco, si sta piano piano riprendendo, fornendo ottime prestazioni a suon di reti e assist.

Dato che Paulo Dybala non rinnoverà, questo potrebbe agevolare la permanenza di Morata.

Moise Kean, invece non sembrerebbe sicuro di restare: l'attaccante azzurro quando è stato chiamato in causa, non ha offerto prestazioni convincenti e potrebbe andare via in estate, su di lui dovrebbe esserci il forte interesse del Psg. A centrocampo in bilico i destini di Rabiot, Arthur e McKennie. Anche Rugani sarebbe sul piede di partenza, il difensore bersagliato dai tifosi bianconeri per le sue ultime deludenti prestazioni, potrebbero andare via. Stesso discorso vale per Chiellini, gli Usa sembrerebbero la meta ideale per lui. Da capire le situazioni relative ad Alex Sandro, il brasiliano non dovrebbe essere confermato, così come Pellegrini.

In ballo le situazioni relative ai rinnovi in casa Juventus

In casa Juventus tengono in banco le questioni dei vari rinnovi, sono da discutere quelli di Cuadrado e Bernardeschi, De Sciglio e Perin. L'esterno azzurro non dovrebbe accettare l'ultima proposta della Juventus al ribasso e la Lazio valuterebbe un suo possibile acquisto.

Cuadrado invece rinnoverà per una altra stagione, il colombiano sta diventando sempre più leader e decisivo grazie alle sue accelerazioni e reti.

Incerto anche il futuro di De Sciglio, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro per discutere sull'eventuale prolungamento.

Molti si interrogano su dove andrà a finire Paulo Dybala, nei giorni scorsi c'è stato un importante incontro tra Marotta, Ausilio e il procuratore Antun per sondare la situazione.

L'argentino avrebbe detto che valuterà le varie opzioni, su di lui ci sono diverse squadre della Liga, Barcellona a Atletico Madrid in primis ma attenzione al Psg.

Per il sostituto di Dybala i nomi sulla lista di Cherubini sono quelli di Zaniolo, Pogba, Milinkovic-Savic, Martial, Berardi e ultimo in ordine di tempo è spuntato il profilo di Gabriel Jesus, l'attaccante brasiliano potrebbe essere l'uomo con le caratteristiche giuste per far fare il salto di qualità alla rosa juventina. Con il suo arrivo eventuale si andrebbe a formare un tridente stellare assieme a Vlahovic e Chiesa, che potrebbe diventare uno tra i più forti d'Europa, nei prossimi anni. La base da cui ripartire in casa Juventus sarà formata da Sczesney, Danilo , Cuadrado , Locatelli , McKennie , Chiesa , Morata , De Ligt, Bonucci, Chiellini, Zakaria e Vlahovic per cercare di tornare a lottare fin da subito per lo scudetto.