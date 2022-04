Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti funzionali al progetto. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore nerazzurro, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Inter, nel mirino ci sarebbe Svanberg

Una delle priorità in casa interista è legata all'acquisto di un centrocampista, che possa essere un'ottima alternativa ai titolari. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Mattias Svanberg, centrocampista svedese in forza al Bologna, che durante la sua esperienza in rossoblù ha dimostrato ampi margini di miglioramento, riscuotendo molti consensi nel campionato italiano.

L'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione, e potrebbe approfittare della scadenza contrattuale del calciatore nel 2023. Per questo, la dirigenza nerazzurra potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro per accaparrasi le prestazioni del classe 99. I nerazzurri devono però guardarsi dall'interesse di alcuni club di Premier League, come West Ham, Everton e Newcastle.

Sarebbe un'ottima operazione, visti i costi e l'età del calciatore, capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: caratteristiche che piacciono molto al tecnico Simone Inzaghi.

Inter, possibile cessione per Dzeko e Sanchez

Oltre al centrocampo, l'Inter sta lavorando anche sul fronte attacco per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi con acquisti di caratura.

In caso di acquisto di unbomber nella prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbero avvenire delle cessioni per finanziare il mercato in entrata. Oltre a Lautaro Martinez, nel mirino di diversi top club europei, anche il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere incerto. Nonostante l'ottimo apporto in questa stagione, l'attaccante bosniaco potrebbe lasciare Milano nella prossima stagione: su di lui ci sarebbe l'interesse di diversi club di Premier League e Bundesliga.

Discorso simile anche per Alexis Sanchez, che a fine stagione dovrebbe salutare i colori nerazzurri. Visto il poco minutaggio in questa stagione, il Nino Maravilla potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura e continuare a giocare da assoluto protagonista. Sul numero 7 cileno, ci sarebbe l'interesse del Marsiglia, ma soprattutto della Lazio a caccia di un vice Immobile per la prossima stagione.

Tali cessioni potrebbero favorire l'inserimento di giovani attaccanti nel mirino dell'Inter, come Gianluca Scamacca del Sassuolo, e Darwin Nunez del Benfica, senza dimenticare la vicenda Paulo Dybala.