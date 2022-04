Il mercato del Milan dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, con la dirigenza del Diavolo che è già al lavoro per decidere il futuro dei giocatori che non rientrano più nel progetto della società.

Il club rossonero deve decidere cosa fare dei giocatori in scadenza o in prestito, come ad esempio Messias e Brahim Diaz, i quali paiono destinati a rientrare nelle rispettive squadre di appartenenza, per poi dare il via al vero mercato in entrata. Per rimpiazzarli, invece, si fanno i nomi di Berardi, Scamacca e Traorè, tutti giocatori del Sassuolo.

Le possibili uscite

Dalle ultime voci sembrano probabili gli addii di Rebic, Messias e Brahim Diaz: i tre elementi del reparto offensivo non hanno garantito prestazioni di livello per tutta la durata della stagione, limitandosi a qualche buona partita ogni tanto. I tre hanno situazioni contrattuali differenti: Rebic che ha un contratto fino al 2025 coi rossoneri e quindi potrebbe partire solo per un’offerta da un altro club, che il Milan valuterà solo se intorno ai 20 milioni di euro

Il brasiliano Messias, invece, con 4 gol all’attivo, non dovrebbe riscattato dal Milan e pare destinato a rientrare nel Crotone, che molto probabilmente lo cederà poi a un altro club di massima serie.

Discorso ancora diverso per Brahim Diaz, che potrebbe rimanere in prestito al Milan per un altro anno da parte del Real Madrid, ma il suo destino sembra legato alle sue prestazioni da qui al termine della stagione.

Le possibili entrate

Da qualche sessione di mercato, ormai, il Milan viene accostato a Domenico Berardi dal Sassuolo, e questa potrebbe essere l'estate giusta in cui il trasferimento si potrebbe concretizzare. Secondo ci sarebbe un interesse della società rossonera per Berardi, ma anche per altri due calciatori del Sassuolo, cioè Scamacca e Traoré.

Fra i tre elementi la società rossonera sembra fare sul serio soprattutto per Berardi, anche perché intanto nel ruolo di prima punta è stato raggiunto l'accordo con Divock Origi, situazione che potrebbe indurre i rossoneri a rinunciare a Scamacca. Mentre l’ivoriano Traoré agisce solitamente sulla trequarti o sulla sinistra e per lui il Milan a oggi sembra aver solo sondato il terreno, più che aver manifestato un vero interesse.

Dunque, visto anche che la parte destra del reparto offensivo si è dimostrata la meno brillante in questa stagione, pare essere Berardi l’obiettivo in cima alla lista dei desideri rossoneri: il Sassuolo potrebbe farlo partire per un’offerta intorno ai 30 milioni di euro.