L'Inter potrebbe pescare in casa Real Madrid in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio, sarebbe volato nella capitale spagnola in questi ultimi giorni e avrebbe sondato il terreno per due giocatori in uscita dai Blancos. Si tratterebbe di Luka Jovic e Dani Ceballos, che hanno trovato davvero poco spazio in questa stagione.

Il centravanti serbo ha giocato soltanto tredici partite in Liga, spesso partendo anche dalla panchina, con un gol all'attivo. Il centrocampista spagnolo, invece, ha avuto ancora meno possibilità di mettersi in mostra, con sette presenze in campionato e due in Champions League.

Alla luce di ciò, il Real Madrid sarebbe pronto a trattare con l'Inter la cessione dei due calciatori, anche grazie all'ottimo rapporto tra le due società.

La valutazione complessiva si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, anche se Carlo Ancelotti avrebbe chiesto di provare ad inserire nell'affare Denzel Dumfries, per una sorta di due per uno, ma sembra difficile che la società nerazzurra decida di sacrificare l'olandese, che valuta almeno 50 milioni di euro. Il club meneghino potrebbe mettere sul piatto 10-15 milioni di euro per Ceballos, proponendo per Jovic una formula più fantasiosa, come potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto.

Il Milan è alla ricerca di un esterno difensivo per la prossima stagione. I rossoneri, alla luce di ciò, avrebbero messo gli occhi su Vojvoda, che tanto bene sta facendo con la maglia del Torino in questa stagione, dove ha tolto il posto sia a Ansaldi che a Ola Aina. Il classe 1995 ha un contratto fino a giugno 2024 e le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari, con il Milan che metterebbe sul piatto il cartellino di Ballo Touré, che non avrebbe convinto come quarto di difesa e che nello scacchiere di Juric potrebbe fare sicuramente meglio.