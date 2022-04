La prossima estate l'Inter sarà con ogni probabilità grande protagonista, sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite. Se da una parte, infatti, c'è la necessità di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, dall'altra c'è quella di fare cassa e realizzare almeno 50 milioni di euro di plusvalenze e proprio per questo motivo almeno un big dovrebbe essere ceduto. Uno dei nomi papabili sembrerebbe essere quello di Lautaro Martinez, che continua ad avere diversi club interessati, sia in Spagna che in Inghilterra, in particolar modo sponda Tottenham, dove c'è Antonio Conte che lo rivorrebbe al proprio servizio.

Anche il Napoli avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima estate. La priorità va ad un rinforzo sulla trequarti e il nome caldo sembrerebbe essere quello di Ruslan Malinovskyi, soprattutto qualora l'Atalanta dovesse restare fuori dalla Champions League, cosa molto probabile guardando la classifica attuale.

Tottenham, nel mirino ci sarebbe Lautaro

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato nel mirino dei top club spagnoli, su tutti Barcellona e Atletico Madrid, negli ultimi due anni ma non è mai stata trovata l'intesa con l'Inter che, anzi, ha provveduto a blindarlo firmando il rinnovo di contratto qualche mese fa fino a giugno 2026.

Un modo anche per avere maggiore forza in sede di trattativa, visto che il Tottenham avrebbe messo gli occhi sul Toro per la prossima estate, con Antonio Conte che vorrebbe tornare a lavorare con lui dopo averlo avuto al proprio servizio quando era sulla panchina nerazzurra.

Affare tutt'altro che semplice visto che il club nerazzurro accetterà di sedersi al tavolo delle trattative soltanto per proposte fuori mercato.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe già fatto sapere al Tottenham di essere pronto a trattare anche per una proposta intorno ai 50 milioni di euro cash più il cartellino di Cristian Romero, valutato 30-35 milioni di euro.

Napoli sarebbe interessato a Malinovskyi

Il Napoli è in cerca di almeno un rinforzo importante sulla trequarti visto il probabile addio di Fabian Ruiz, che piace molto in Spagna e in scadenza di contratto a giugno 2023.

Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Ruslan Malinovskyi, che l'Atalanta potrebbe cedere qualora non dovesse ottenere il piazzamento in Champions League. Il fantasista ucraino piace molto essendo in grado di giocare in ogni ruolo sulla trequarti, bravo anche sui calci piazzati. La valutazione si aggira sui 30-35 milioni di euro, prezzo che i partenopei potrebbero provare ad abbassare inserendo nell'affare il cartellino di uno tra Ounas e Demme.