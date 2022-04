La Juventus nelle prossime settimane dovrà definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza giugno e iniziare ad agire concretamente per i nuovi acquisti, in particolare per il centrocampo e per il settore avanzato. A parlare dei possibili rinforzi della Juve per il Calciomercato estivo nelle scorse ore è stato Niccolò Ceccarini. Il giornalista sportivo si è soffermato sull'interesse della società bianconera per Ryan Gravenberch, anche se il centrocampista dell'Ajax sarebbe vicino al trasferimento al Bayern Monaco.

Un altro elemento che piacerebb ai bianconeri è Julian Weigl, giocatore tedesco classe '95 del Benfica, che sarebbe valutato circa 30 milioni di euro dalla società portoghese.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato piace Giacomo Raspadori. Il club torinese cercherà inoltre di riscattare il cartellino di Alvaro Morata, anche se la Juventus vorrebbe spendere non più di 20 milioni di euro.

La Juventus valuterebbe gli acquisti di Weigl e Raspadori e il riscatto di Morata

"La Juventus valuta Weigl del Benfica. L’agente sportivo nel suo viaggio in Italia ha parlato anche con Cherubini. La valutazione è però molto alta. Le richieste superano i 30 milioni di euro", sono queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in riferimento all'interesse del bianconeri per il tedesco del Benfica.

Il giornalista sportivo ha parlato anche degli acquisti bianconeri per il settore avanzato: "Piace Giacomo Raspadori e vuole riscattare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, ma non a una somma che sia superiore ai 15 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus".

Saranno importanti anche le cessioni. A tal riguardo il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Arthur Melo: secondo quanto dichiarato dal giornalista sportivo Ceccarini, l'Arsenal sarebbe ancora interessato al centrocampista brasiliano e potrebbe fare un'offerta durante il calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di Alex Sandro e di Giorgio Chiellini: per il terzino brasiliano potrebbe esserci una nuova esperienza professionale nel campionato inglese, mentre per il difensore centrale in quello statunitense. Il sostituto potrebbe essere il tedesco Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a fine giugno.