La Juventus ha disputato contro l'Inter una delle migliori partite stagionali. Soprattutto nel primo tempo i bianconeri sono riusciti a non far giocare l'Inter con un gioco offensivo e con tante azioni da gol create. Se difesa e centrocampo hanno garantito un contributo importante, lo stesso non si può dire delle punte, in particolar modo di Dusan Vlahovic, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Lo spagnolo si è impegnato molto ma come i suoi compagni non è riuscito ad incidere nella finalizzazione delle azioni da gol. In tanti nel post partita non hanno risparmiato critiche neanche al 30enne, la Juventus intanto sta valutando se riscattarlo o meno a fine stagione.

Molto dipenderà dalla valutazione di mercato che stabilirà l'Atletico Madrid, proprietaria del cartellino dello spagnolo. Se dovesse chiedere sempre 35 milioni di euro il riscatto diventerebbe molto difficile. In un recente sondaggio è stato chiesto agli utenti chi potrebbe essere il sostituto ideale di Alvaro Morata nel caso in cui lo spagnolo non venisse riscattato dalla Juventus. Il preferito dei votanti è stato Giacomo Raspadori con il 36%, seguito dal francese Dembélé, dal giocatore della Roma Niccolò Zaniolo e da Memphis Depay del Barcellona.

I tifosi hanno votato l'eventuale sostituto di Morata: il preferito è Raspadori

La punta del Sassuolo ha ricevuto il 36% dei voti, merito evidentemente della stagione importante che disputando il giocatore nella società emiliana ma anche nella nazionale italiana. Suoi i due gol con i quali la nazionale italiana ha sconfitto la Turchia. Al secondo posto è stato votato con il 27% Ousmane Dembélé, giocatore del Barcellona in scadenza di contratto con la società catalana a giugno.

Con l'arrivo di Xavi il francese sembra essere ritornato il talento ammirato con le maglie del Rennes e del Borussia Dortmund. Al terzo posto troviamo Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, seguito da Memphis Depay con l'11%. C'è anche una percentuale, il 3% che ha votato altro.

Il mercato della Juventus

La Juventus sia in caso di conferma che di partenza di Alvaro Morata potrebbe comunque acquistare Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma potrebbe essere il sostituto di Paulo Dybala, che lascerà la società bianconera a fine stagione. Per quanto riguarda invece il centrocampo si valutano diversi profili, i preferiti sembrano essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro.