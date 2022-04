Il Corinthians conquista la vetta nel gruppo E della Copa Libertadores: la squadra brasiliana, reduce dalla pesante sconfitta esterna in campionato contro il Palmeiras, bissa sotto la guida del vice-allenatore Filipe Almeida l’affermazione casalinga ottenuta sul Deportivo Cali prevalendo alla Neo Quimica Arena di San Paolo sugli argentini del Boca Juniors per 2-0.

Corinthians batte Boca Juniors

Grande protagonista di un incontro è Maycon: il ventiquattrenne ex centrocampista centrale dello Shakhtar Donetsk apre le marcature al 5’ incornando a centro area un cross dalla destra di Fagner e raddoppia al 78’ ribadendo in rete da pochi passi un tentativo da posizione defilata di Roger Guedes respinto in modo approssimativo da Javier Garcia.

Il Boca Juniors, pericoloso solo al 21’ con un traversone basso di Cristian Medina sul quale Luis Vazquez non riesce ad intervenire, scivola con i suoi tre punti sul fondo della graduatoria.

Parità fra Always Ready e Deportivo Cali

Nell’altro incontro della terza giornata del gruppo E della Copa Libertadores i boliviani dell’Always Ready conseguono un pareggio interno per 2-2 contro i colombiani del Deportivo Cali. I padroni di casa, dopo aver colpito un palo al 23’ con Gustavo Cristaldo, sbloccano il risultato al 35’ su calcio di rigore con Marcos Riquelme. La compagine di El Alto, vicecampione di Bolivia, si porta al 42’ sul 2-0 con un preciso diagonale da destra di Juan Arce. Il Deportivo Cali accorcia le distanze in chiusura di prima frazione con un penalty trasformato con il brivido da Kevin Velasco.

La squadra colombiana, vincitrice in patria dell’ultima edizione del Torneo Finalización, agguanta il 2-2 al 54’ con una deviazione dell’ex giallorosso Guillermo Burdisso sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Il finale di gara riserva ancora un paio d’emozioni. Gli ospiti sciupano al 75’ una buona opportunità con l’esperto Teofilo Gutierrez.

Sul versante opposto Gustavo Torres non riesce a inquadrare di testa il bersaglio su un traversone dalla destra proposto da Enoumba. Always Ready e Deportivo Cali, salite in classifica a 4 punti, si ritrovano a condividere il secondo posto nel raggruppamento.

Copa Libertadores, gruppo E

Prima giornata

Always Ready (Bol) vs Corinthians (Bra) 2-0 (1-0)

Deportivo Cali (Col) vs Boca Juniors (Arg) 2-0 (0-0)

Seconda giornata

Boca Juniors (Arg) vs Always Ready (Bol) 2-0 (1-0)

Corinthians (Bra) vs Deportivo Cali (Col) 1-0 (0-0)

Terza giornata

Corinthians (Bra) vs Boca Juniors (Arg) 2-0 (1-0)

Always Ready (Bol) vs Deportivo Cali (Col) 2-2 (2-1)

La classifica del gruppo E