Le ultime novità in casa rossonera sulla nuova società non dovrebbero cambiare le carte in tavola sul mercato, soprattutto per ciò che riguarda le uscite, con Castillejo, Bakayoko e Messias destinati a partire.

La dirigenza rossonera, con molte probabilità, avrà a disposizione un budget maggiore per il mercato se si dovesse concludere il passaggio di proprietà di cui si discute in queste settimane: per questo motivo, nelle ultime ore, sono stati inseriti nella lista dei desideri del Milan nuovi obiettivi, tra i quali spicca il nome del difensore del PSG Kehrer.

Il Milan sfoltisce la rosa

Anche la nuova società seguirà la strada tracciata fin qui dalla dirigenza rossonera, infatti, quasi sicuramente, sia Bakayoko che Messias non saranno riscattati dai rispettivi prestiti e torneranno alle squadre di proprietà. Il giocatore ex Crotone ha avuto un andamento altalenante e si è perso per strada dopo il gol decisivo siglato a Madrid contro l'Atletico. Discorso simile anche per Castillejo, al quale verrà trovata una destinazione gradita dietro ad un compenso minimo. Tutti e tre i giocatori non hanno disputato una stagione esaltante, anche se in determinati momenti hanno dato il loro contributo per far sì che il Milan sia ancora in lotta per lo scudetto. Il tecnico Pioli, però, vorrebbe nuovi rinforzi in quei reparti, vista anche la partenza di Kessie, e la dirigenza potrebbe fare nuovi investimenti importanti per l’acquisto di un esterno destro di attacco e di più di un centrocampista da affiancare a Tonali e Bennacer.

Nuovo obiettivo di mercato, il Diavolo pesca nel PSG

Al pari delle uscite ci saranno molte entrate nel mercato estivo del Milan, con i rossoneri che punteranno a rinforzare ogni reparto. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Milan per il difensore del PSG Thilo Kehrer, che sembrerebbe non rientrare più nei piani della società parigina e potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

La dirigenza rossonera, con Maldini in testa, sarà impegnata a rinforzare e puntellare il reparto difensivo, soprattutto centralmente, poiché con la probabile partenza di Romagnoli rimarranno solo pochi elementi a difesa della porta rossonera. Oltre agli acquisti, la dirigenza rossonera dovrà resistere dagli assalti ai suoi gioielli, per i quali potrebbero arrivare delle offerte molto alte nelle prossime settimane.

La strada che traccerà la nuova società, però, sembra essere quella di cedere solo gli elementi non più indispensabili per il progetto futuro della dirigenza e del tecnico, acquistando tutte le pedine che potrebbero permettere al Milan di lottare su tutti i fronti nella stagione 22-23.