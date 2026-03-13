La Juventus sta già pianificando il futuro con grande anticipo e con un’idea molto chiara: costruire una squadra immediatamente competitiva, un vero e proprio “instant team” capace di tornare a lottare per i trofei fin dalla prossima stagione. La dirigenza bianconera, insieme all’allenatore Luciano Spalletti, sta valutando diversi profili di alto livello per rinforzare una rosa che dovrà essere pronta sin dall’inizio del prossimo campionato. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la lista dei nomi monitorati è ricca di giocatori di qualità internazionale e tra i sogni per il centrocampo spiccano quelli di Bernardo Silva e Ederson.

Due profili diversi ma complementari che rappresenterebbero un salto di qualità importante per la mediana juventina.

Juventus, sogni e strategie per costruire un instant team

L’idea della Juventus è quella di inserire nella rosa giocatori già pronti, con esperienza internazionale e capacità di incidere subito. In quest’ottica il nome di Bernardo Silva rappresenta una suggestione di grande fascino. Il talento portoghese, attualmente al Manchester City, potrebbe lasciare il club inglese a parametro zero e diventare quindi una grande opportunità di mercato. La sua qualità tecnica, la capacità di giocare tra le linee e l’esperienza accumulata ai massimi livelli europei lo renderebbero un innesto ideale per alzare il livello del centrocampo bianconero.

Diverso, invece, il discorso per Ederson dell’Atalanta. Il centrocampista brasiliano è uno dei giocatori più completi del campionato italiano e la sua crescita nelle ultime stagioni lo ha reso un elemento molto ambito. La trattativa, però, non si preannuncia semplice. L’Atalanta è una società storicamente molto dura nelle negoziazioni e difficilmente lascia partire i propri giocatori senza ottenere condizioni economiche molto favorevoli. Nonostante ciò, la Juventus continua a monitorare la situazione con attenzione.

Il mercato bianconero non si fermerebbe però solo al centrocampo. Anche la difesa potrebbe essere ritoccata con l’eventuale arrivo di Marcos Senesi, attualmente al Bournemouth. Il difensore argentino potrebbe liberarsi a parametro zero e rappresenta un profilo molto interessante, anche se su di lui ci sarebbe una forte concorrenza internazionale.

Un altro ruolo che potrebbe cambiare volto è quello del portiere. La Juventus, infatti, starebbe valutando con interesse il profilo di Emiliano Martínez, numero uno dell’Aston Villa e della nazionale argentina. Il campione del mondo garantirebbe esperienza e personalità tra i pali, mentre il futuro di Michele Di Gregorio a Torino appare sempre più incerto.

Kenan Yildiz, il cuore del progetto bianconero

Se il mercato servirà a rinforzare la squadra con giocatori pronti, la base del progetto della Juventus resta però uno dei suoi talenti più brillanti: Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club e rappresenta il simbolo della nuova Juventus che la società vuole costruire.

Yildiz non è soltanto uno dei giocatori tecnicamente più dotati della rosa, ma anche un punto di riferimento sempre più importante nello spogliatoio. Dopo la firma sul nuovo accordo, il talento turco ha voluto parlare alla squadra, dimostrando una maturità e una leadership che vanno ben oltre la sua giovane età. Un gesto che testimonia quanto il club punti su di lui non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come figura centrale nel gruppo.

La Juventus vede in Yildiz il perno attorno a cui costruire il futuro. Attorno alla sua fantasia, alla sua capacità di creare gioco e alla sua personalità dovrà svilupparsi il progetto tecnico dei prossimi anni. Non a caso il numero 10 bianconero è considerato intoccabile e destinato a diventare il volto della squadra.

In questo finale di stagione, l’obiettivo di Yildiz è chiaro: trascinare la Juventus con le sue giocate e aiutare la squadra a chiudere nel migliore dei modi il campionato. Poi arriverà l’estate e con essa un mercato che potrebbe ridisegnare la rosa, ma con una certezza già ben definita: il futuro bianconero passerà inevitabilmente dal talento e dalla leadership del suo numero 10.