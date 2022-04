La Juventus potrebbe attingere in maniera decisa al campionato italiano nel Calciomercato estivo per rinforzarsi in tutti i settori. Dopo Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare altri giocatori di nazionalità serba considerando la stagione importante che stanno disputando nelle rispettive società. Per il centrocampo il preferito sembra essere Sergej Milinkovic Savic, giocatore della Lazio che fino ad adesso ha segnato 9 gol fornendo 10 assist decisivi ai suoi compagni.

Di certo non sarà facile acquistarlo dalla società laziale, che lo valuta circa 70 milioni di euro.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus avrebbe contattato l'agente sportivo del giocatore per valutare la disponibilità del giocatore a trasferirsi a Torino. Si attende un acquisto importante anche in difesa, soprattutto se dovesse lasciare la società bianconera Giorgio Chiellini. Il difensore va in scadenza di contratto a giugno 2023 ma potrebbe rescindere in anticipo la sua intesa contrattuale per trasferirsi nel campionato americano. In tal caso il sostituto potrebbe essere Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Proprio il contratto in scadenza fra un anno agevolerebbe il suo arrivo alla Juventus a prezzo agevolato.

La Juventus potrebbe acquistare Milinkovic Savic e Milenkovic

Si tratta di giocatori importanti che non avrebbero problemi ad integrarsi nella società bianconera. Andrebbero anche a ringiovanire ulteriormente la rosa bianconera. Di certo sarà importante anche effettuare cessioni per attutire l'esborso economico in contanti da presentare alle società proprietarie del loro cartellino. Uno dei possibili partenti potrebbe essere Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 10 milioni di euro.

Al brasiliano potrebbero aggiungersi Arthur Melo e Aaron Ramsey, il gallese è attualmente in prestito ai Glasgow Rangers ma difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche all'eventuale sostituto di Alex Sandro e a quello di Paulo Dybala, oltre al fatto che uno fra Alvaro Morata e Moise Kean potrebbe lasciare la società bianconera. Come terzino sinistro piace Renan Lodi, per quanto riguarda il settore avanzato i preferiti sembrano essere Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.