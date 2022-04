La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà capire quanti interventi dovrà fare nel mercato estivo per quanto riguarda la difesa. La sensazione è che i bianconeri vogliano un profilo di esperienza da inserire in rosa, anche perché Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono in avanti con gli anni e accusano qualche acciacco fisico. Inoltre, non è da escludere che il capitano della Juventus a giugno lasci il club. Chiellini potrebbe decidere di ritirarsi con un anno di anticipo, oppure di andare a fare un'esperienza in Mls. Per questo motivo, da alcuni mesi, alla Juventus viene accostato il nome di Antonio Rudiger.

Per arrivare al centrale tedesco le difficoltà non mancano. Rudiger, a giugno, sarà libero a parametro zero ma, gli ostacoli per i bianconeri sembrano essere due. Il primo è legato alla richiesta di ingaggio del giocatore, il secondo è la concorrenza di molti altri club.

La Juventus pensa al futuro

In estate, la Juventus farà dei grandi cambi all'interno della sua rosa. La sensazione è che i bianconeri inseriranno forze fresche per dare maggiore qualità a Massimiliano Allegri. Uno dei reparti su cui sta lavorando la dirigenza juventina è la difesa. Infatti, in questa stagione, Leonardo Bonucci ha saltato diverse partite per problemi fisici e Giorgio Chiellini è stato spesso fermo ai box. Perciò, serve un giocatore che possa affiancare Matthijs De Ligt e che di fatto possa essere un titolare.

Per questo motivo, la Juventus sta pensando di prendere Rudiger a parametro zero, ma arrivare al tedesco non sarà facile. Inoltre, la dirigenza bianconera vorrebbe blindare Matthijs De Ligt. L'olandese, per la Juventus, deve essere un pilastro su cui costruire il futuro, per questo motivo si pensa ad un suo rinnovo di contratto.

Inoltre, i tifosi bianconeri vorrebbero che De Ligt diventasse il capitano della squadra quando Chiellini andrà via. Dunque, nei prossimi mesi, sarà da monitorare la questione difesa, tra nuovi acquisti, rinnovi e possibili addii come quello del numero 3 juventino.

Intanto la Juventus torna alla Continassa

La Juventus, in queste ore, è tornata alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della gara contro il Bologna. Per questa partita, i bianconeri avranno nuovamente a disposizione Alvaro Morata e Mattia De Sciglio.

Entrambi hanno scontato la giornata di squalifica comminatagli dal giudice sportivo e adesso saranno arruolabili. Il numero 9 juventino va verso una maglia da titolare, anche se resta da capire se Massimiliano Allegri si affiderà al tridente pesante oppure no. In ogni caso, il tecnico livornese ha a disposizione diversi giorni per poter sciogliere i dubbi. Domani, 13 aprile, la squadra si allenerà al mattino.