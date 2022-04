La Juventus è al lavoro per chiudere al meglio una stagione fino ad adesso deludente. Soprattutto per il cammino europeo in Champions League e per quello in campionato, se consideriamo l'eliminazione agli ottavi di finale della massima competizione europea contro il Villareal e l'attuale quarto posto in campionato. La società bianconera però è già al lavoro in previsione stagione 2022-2023, in cui dovrà rinforzarsi in tutti i settori. Soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato servono acquisti che possano incrementare il livello qualitativo dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Si cerca un sostituto di Paulo Dybala, che lascerà a scadenza di contratto la società bianconera a giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera spicca Antony dell'Ajax, protagonista di una stagione importante con la società olandese. Acquistato per circa 18 milioni di euro nell'estate 2020, la sua valutazione di mercato attuale è di circa 35 milioni di euro, sostenibile dalla Juventus. Il classe 2000 avrebbe anche un ingaggio ideale che non andrebbe ad appesantire in maniera importante il bilancio societario. La società bianconera potrebbe sfidare Paris Saint Germain e Bayern Monaco per l'acquisto del brasiliano.

Il giocatore Antony potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La stagione fin qui disputata ci dice 33 match giocati fra Coppa d'Olanda, campionato olandese e Champions League per un totale di 12 gol segnati e 10 assist decisivi ai suoi compagni, dati che ci dimostrano l'importanza del brasiliano Antony, oramai parte integrante della nazionale di Tite.

Un classe 2000 che sarebbe considerato il giocatore ideale per la Juventus, un investimento per il presente e per il futuro e che si integrerebbe molto bene con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di altre società come Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Proprio la società tedesca sarebbe vicina ad acquistare un altro giocatore dell'Ajax e che fino a qualche settimana fa era seguito anche dalla Juventus.

Parliamo di Ryan Gravenberch, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri profili per il settore avanzato oltre a Antony. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro. Potrebbero arrivare entrambi se oltre a Paulo Dybala dovesse partire un'altra punta. Si parla di Moise Kean, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain a giugno.