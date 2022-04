Inter e Milan starebbero già valutando i profili che potrebbero potenziare la rosa in vista della prossima stagione. I nerazzurri avrebbero bisogno di un centrocampista in vista dei possibili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino. Il cileno dovrebbe trasferirsi al Flamengo, mentre l'ex Fiorentina nella Lazio sotto richiesta di Maurizio Sarri. Nel mirino ci sarebbe Dani Ceballos, seguito anche dal Milan, che non sta giocando con continuità nel Real Madrid. Il club degli Elliot vorrebbe mettere a segno un gran colpo se dovesse cambiare la società con l'arrivo di Investcorp.

La suggestione sarebbe Victor Osimhen del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe estimatori anche in Premier League come Tottenham ed Arsenal.

Possibile scambio tra il club degli Zhang ed il Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni, Inter e Real Madrid potrebbero sedersi a tavolino per intavolare uno scambio alla pari che riguarderebbe Dani Ceballos e Stefan De Vrij. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023 e l'olandese potrebbe lasciare la Pinetina se dovesse essere formalizzato l'acquisto di Gleison Bremer del Torino. L'ex Arsenal sarebbe un profilo molto congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi che lo inserirebbe come mezzala al posto di Nicolò Barella o di Hakan Calhanoglu.

Conte potrebbe strappare il centrocampista all'Inter

Nicolò Barella sarebbe il nome di Antonio Conte se dovesse sedersi sulla panchina del Paris Saint Germain. Il tecnico leccese lo vorrebbe alla sua corte dopo averlo allenato proprio a Milano. I transalpini potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Geroginio Wijnaldum. L'ex Liverpool non ha trovato mai continuità sotto la guida di Mauricio Pochettino e potrebbe lasciare Parigi dopo soltanto una stagione.

I dirigenti presieduti dagli Zhang potrebbero riflettere sullo scambio più un conguaglio economico a favore. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio che l'olandese percepisce attualmente.

Il Milan penserebbe a Osimhen del Napoli

Il Milan potrebbe mettere a segno un vero colpo di mercato in attacco. Qualora Zlatan Ibrahimovic non dovesse rinnovare il suo contratto, i dirigenti sarebbero intenzionati ad aprire i discorsi con il Napoli per Victor Osimhen.

L'affare sarebbe possibile se il fondo Elliot dovesse cedere il club ad Investcorp, che si presenterebbe proprio con un colpo di alto calibro. La valutazione dell'ex Lille sarebbe di circa 70 milioni di euro. Il ragazzo sarebbe molto congeniale al 4-2-3-1 di Stefano Pioli che potrebbe dunque inserirlo con facilità perché in grado di giocare in tutte le posizioni del reparto offensivo.