Il calciomercato estivo del Milan, specie in caso di arrivo di una nuova proprietà, potrebbe assumere dei risvolti importanti. In particolare la società potrebbe provare a innalzare la qualità della trequarti a disposizione di Pioli. Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Jerrod Bowen, esterno inglese che si è messo in luce con la maglia del West Ham di Moyes, siglando 16 reti in questa stagione più undici assist.

L'inglese Bowen piacerebbe al Milan

Le grandi prestazioni dell'esterno degli Hammers non sono passate inosservate, con il Milan che starebbe osservando con grande attenzione la situazione.

Stando alle ultime news di mercato, il club inglese chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire Bowen. Una cifra inferiore rispetto a quelle richieste dal Sassuolo per Berardi, valutato 45 milioni di euro, e soprattutto dal Lispia per Nkunku che viene valutato non meno di 70 milioni di euro.

Inoltre per i rossoneri sarebbe da prendere in considerazione anche la candidatura di Asensio, che viene valutato dal Real Madrid non meno di 40 milioni di euro.

Milan, idea Enzo Fernandez per la mediana

Un altro snodo cruciale per il mercato rossonero è quello legato al possibile sostituto di Franck Kessie, ormai sempre più vicino a lasciare Milano a parametro zero.

Il preferito sulla lista di Maldini e Massara resterebbe Renato Sanches, centrocampista del Lille che viene valutato 30 milioni di euro.

Ma il club rossonero sta sondando anche altri profili interessanti.

Tra questi, ci sarebbe anche quello di Enzo Fernandez, centrocampista argentino e nuovo gioiello del River Plate. I Millionarios credono molto in questo centrocampista e potrebbero decidere di privarsene solo di fronte a un'offerta molto importante, attorno ai 20-25 milioni di euro.

Milan, le possibili cessioni: da Castillejo a Krunic

In uscita ci sarebbe Samu Castillejo che già a gennaio era stato vicinissimo al ritorno in Liga. Sulle tracce dell'esterno spagnolo ci sarebbe il forte interesse del Getafe ma anche del Valencia.

Un altro calciatore che potrebbe salutare i colori rossoneri è Rade Krunic che potrebbe essere inserito in uno scambio con il Marsiglia per arrivare a Milik. Infine, pare in bilico anche il riscatto di Junior Messias che con l'arrivo di un esterno offensivo di caratura internazionale, potrebbe non essere riscattato dal Crotone.