Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, per mantenere lo scettro di Campioni d'Italia e ritagliarsi un ruolo importante in Champions League. Sono queste le intenzioni del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per rimanere ai vertici del calcio italiano.

Milan, possibile interesse per Dagba

La dirigenza rossonera sta lavorando per puntellare la corsia mancina, ed in particolare trovare un vice di Theo Hernandez, che possa dare respiro all'esterno francese, diventato uno dei migliori al mondo con l'approdo al Milan. Ballò Tourè non ha convinto e la sua esperienza a Milano dovrebbe terminare nei prossimi mesi.

Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Colin Dagba, talentuoso esterno francese in forza al Paris Saint Germain. Il classe 2003 non ha avuto tante possibilità in questa stagione sotto la gestione di Mauricio Pochettino, e per questo potrebbe salutare Parigi per avere maggiore spazio e recitare un ruolo importante in un progetto ambizioso, proprio come quello del Milan.

Oltre a Dagba, il Diavolo starebbe sondando anche il terreno per riportare in Italia Mauro Icardi. L'esperienza al Parco dei Principi non è stata esaltante per il numero nove di Rosario, che vorrebbe ritornare in Serie A, dove ha offerto le migliori prestazioni con la maglia dell'Inter.

Milan, vicinissimo Origi

Intanto, il Milan piazza il primo colpo del mercato estivo. Infatti, sembra ormai vicinissimo l'arrivo di Divock Origi, attaccante belga che si libererà a costo zero dal Liverpool al termine della stagione.

L'attaccante dei Reds dovrebbe effettuare le visite mediche dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che si disputerà sabato a Parigi.

Dopodiché, diventerà a tutti gli effetti un nuovo attaccante del Milan.

Nonostante il suo arrivo, i rossoneri vorrebbe affiancargli un altro attaccante, in attesa di scoprire il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Con il cambio di proprietà, i rossoneri potrebbero virare su nomi altisonanti e di grande impatto internazionale come Darwin Nunez del Benfica, valutato 70 milioni di euro, e Sebstian Haller, valutato dall'Ajax almeno 40 milioni di euro e già nel mirino del Borussia Dortmund per il dopo Haaland.

Milan, interesse del Psg per Leao: possibile offerta del Real

Rafael Leao sta accendendo questi primi giorni di Calciomercato. Il talento portoghese è stato tra i trascinatori per la conquista dello Scudetto, e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di due top club europei, ovvero il Psg ed il Real Madrid.

Nonostante la conferma di Mbappè, i parigini vorrebbero un super colpo in attacco per puntellare il reparto offensivo, ed avrebbero messo nel mirino proprio l'esterno del Milan. Intanto, secondo le ultime notizie di mercato, il Real sarebbe pronto ad un'offerta attorno ai 120 milioni per convincere il club rossonero a lasciar partire Leao, cifra che si avvicinerebbe molto alla cifra della clausola rescissoria di 150 milioni presente nel contratto del gioiello portoghese.