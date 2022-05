Il Milan pare avere l'intenzione di frenare sul nascere gli assalti che, con ogni probabilità, arriveranno nella prossima sessione di mercato per Rafael Leao. L’attaccante portoghese è nella lista di molti top club europei, ma il Milan non vuole assolutamente farlo partire se non per cifre folli, davanti alle quali sarebbe impossibile resistere.

In ogni caso la dirigenza rossonera è molto attiva sul mercato in entrata, con la volontà di rinforzare tutti i reparti della squadra: nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per l’attacco, sul quale c’è l’interesse di molti club, si tratta di Marko Arnautovic.

Il Milan blinda Leao

L’attaccante portoghese Rafael Leao ha un contratto con il Milan fino al 2024, ma la società ha manifestato la volontà in più occasioni di rinnovare almeno fino al 2026 con un corposo ritocco all’ingaggio. Il procuratore del giovane attaccante avrebbe fatto sapere alla dirigenza rossonera che ci sono varie pretendenti per contendere Leao e per questo il Milan avrebbe fissato un prezzo non inferiore ai 100 milioni di euro per poter trattare il giocatore.

Con 11 reti realizzate e 7 assist forniti in questa stagione il suo valore è cresciuto notevolmente, come sono cresciute le pretese economiche del procuratore dell’attaccante portoghese, tanto da prospettare un rinnovo contrattuale intorno ai 6 milioni di euro a stagione.

La dirigenza rossonera vorrebbe blindare il giovane portoghese e, con ogni probabilità, già nelle prossime settimane si arriverà a un accordo per un rinnovo che possa soddisfare entrambe le parti.

Nuovo obiettivo per l’attacco

La dirigenza rossonera oltre che sul fronte rinnovi è impegnata per approntare nuove trattative e portare a Milano nuovi acquisti utili alla causa del Diavolo.

Nelle ultime ore da più parti è stato riportato l’interesse del Milan per l’attaccante del Bologna Marko Arnautovic, autore di una stagione da top player, con 14 reti realizzate con la maglia rossoblù. Nonostante la non giovanissima età (ha compiuto 33 anni il mese scorso), l’austriaco garantirebbe solidità offensiva, soprattutto in termini di reti realizzate e di prestazioni di livello a servizio della squadra.

L’acquisto di Arnautovic sarebbe una soluzione a basso costo, con la valutazione del suo cartellino che non dovrebbe superare i 10 milioni di euro, permettendo alla dirigenza rossonera di investire fondi più cospicui in altri settori del campo.