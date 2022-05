La Juventus, in questi anni, ha lavorato intensamente per far crescere il valore del brand. La società bianconera, nonostante la pandemia, è riuscita ad aumentare il valore del marchio. Ad annunciarlo è stata la stessa Juventus tramite un comunicato ufficiale: "Un valore del brand che cresce di 140 milioni di euro, arrivando a 705, con un incremento del 25% anno su anno". Questo è sicuramente un ottimo risultato per il club che si piazza al quinto posto della classifica mondiale e al primo in Italia. Dunque, la Juventus cresce a livello di brand e adesso la speranza della società deve essere quella di ritornare ad alti livelli anche sui campi.

La Juventus aumenta il suo valore

La Juventus, in questi anni, ha lavorato per essere uno dei migliori club al mondo. La crescita è stata costante ed è arrivata anche durante il periodo della pandemia. La società ha proprio annunciato una crescita del brand che la attesta tra le prime al mondo. Questo è sicuramente un vanto per Andrea Agnelli e tutto il management che stanno lavorando per dare più lustro possibile alla Juventus.

Juventus in seconda fascia in Champions League

La Juventus, oltre a crescere a livello di brand, in questi anni, è cresciuta anche come ranking UEFA. I bianconeri, nelle ultime stagioni, sono sempre stati in prima fascia nel sorteggio dei gironi di Champions League poiché vincitori dello scudetto.

Negli ultimi due anni, la squadra, non vincendo il campionato, è sempre rimasta nelle fasce alte e al prossimo sorteggio sarà comunque in seconda fascia. Questa è sicuramente una bella notizia per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi.

Juventus in vacanza

Il prossimo mese di giugno per la Juventus sarà un mese particolare perché la dirigenza si concentrerà sul mercato mentre la squadra si godrà le vacanze.

Per i giocatori sarà l'occasione di ricaricare le batterie e arrivare carichi al ritiro che dovrebbe tenersi verso il 4 luglio. Dopodiché la Juventus andrà in America per fare la tournée estiva. Ovviamente fare viaggi estivi per le varie società è un aiuto anche dal punto di vista finanziario perché permette di entrare in contatto con nuovi partner.

Queste sono cose che fanno crescere i brand e che aiutano le squadre ad aumentare gli introiti. Ovviamente poi c'è anche l'aspetto sportivo e la Juventus in America avrà modo di svolgere diverse amichevoli. Uno dei test in programma dovrebbe essere contro il Barcellona. L'altra partita che la squadra dovrebbe effettuare in America dovrebbe essere contro il Real Madrid. In ogni caso questi due match devono essere ancora ufficializzati e bisognerà capire quali saranno le date precise in cui si disputeranno.