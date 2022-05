L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare il centrocampo visto che andranno via sicuramente Vecino e Vidal, mentre potrebbe essere ceduto uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. La società cerca innesti che possano alzare il tasso tecnico e avrebbero messo nel mirino Luis Alberto. Lo spagnolo è stato valorizzato alla Lazio proprio da Simone Inzaghi e tornerebbe volentieri a lavorare con il tecnico piacentino.

Anche la Fiorentina ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate.

I viola vorrebbero un innesto tra i pali visto che Dragowski e Terracciano non hanno convinto, per questo motivo i dirigenti viola avrebbero messo gli occhi sul talento di proprietà dell'Atalanta, Marco Carnesecchi, che tanto bene ha fatto in prestito alla Cremonese in questa stagione.

L'Inter sarebbe su Luis Alberto

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo per dare a Barella, Brozovic e Calhanoglu alternative dello stesso livello in modo da poter fare ruotare i giocatori. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno e avrebbe messo gli occhi su Luis Alberto, che Simone Inzaghi conosce molto bene avendolo valorizzato proprio quando era sulla panchina della Lazio.

In questa stagione lo spagnolo ha vissuto diversi e alti e bassi, con un rapporto che non sarebbe idilliaco con Maurizio Sarri, che in alcune circostanze lo ha fatto partire anche dalla panchina. Nonostante ciò il classe 1992 ha messo a segno cinque reti e collezionato ben dieci assist in trentatré partite di campionato.

I biancocelesti per la prossima estate avrebbero aperto le porte anche ad una cessione e sono disposti a trattare con l'Inter.

I nerazzurri vorrebbero inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico rispetto alla richiesta iniziale di 30-35 milioni di euro. Il nome giusto potrebbe essere quello di Andrea Pinamonti, che piace molto a Sarri e valutato 20 milioni di euro. Operazione che permetterebbe, tra l'altro, ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza importante.

Fiorentina, nel mirino ci sarebbe il portiere Carnesecchi

La Fiorentina è in cerca di rinforzi tra i pali per la prossima estate. Dragowski e Terracciano non hanno convinto a pieno e per questo motivo i viola vorrebbero un innesto che alzi il livello e avrebbero messo gli occhi sul portiere di proprietà dell'Atalanta, Marco Carnesecchi, che tanto bene ha fatto in prestito alla Cremonese, avendo un ruolo decisivo nella promozione in Serie A. Le due società sarebbero pronte ad intavolare uno scambio alla pari con Zurkowski, centrocampista che tornerà in viola dopo l'ottima annata all'Empoli.