La Juventus starebbe pensando di potenziare il proprio centrocampo nel prossimo anno con uno fra Leandro Paredes del PSG, Youiri Tielemans del Leicester o Bryan Cristante della Roma

Juventus, Paredes si potrebbe liberare dal PSG mentre Tielemans risulterebbe più complicato

Nella prossima sessione di Calciomercato, la Juventus vorrebbe cedere alcuni pezzi, come Rabiot o Arthur Melo, per sostituirli con calciatori più funzionali al gioco di Massimiliano Allegri. Secondo la stampa estera, il club bianconero avrebbe stilato una lista di centrocampisti tra i quali apparirebbero forti 3 nomi: Paredes, Tielemans e Cristante.

Per quello che concerne Paredes, il regista ex Empoli e Roma sarebbe finito tra i cedibili indicati dalle massime cariche dirigenziali del PSG. L'argentino, dal canto suo, non ha mai nascosto la propria volontà di tornare in Italia, dunque un matrimonio con la Vecchia Signora potrebbe stagliarsi all'orizzonte senza grandi intoppi. La compagine parigina, per lasciarlo andare, chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni di euro, somma che la Juventus sarebbe disposta a spendere per un calciatore di 27 anni. Discorso diverso invece va fatto per Tielemans. Il mediano, attualmente in forza al Leicester, avrebbe fatto trapelare di volersi trasferire, in un futuro prossimo, nel Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I Blancos, che apprezzerebbero le qualità del giovane belga, non gradirebbero tuttavia la valutazione del suo cartellino, circa 50 milioni di euro. La Juventus, che a sua volta faticherebbe a spendere tanto in un'unica soluzione, spererebbe dunque di convincere Tielemans a trasferirsi in quel di Torino, nel 2023, quando il contratto del centrocampista sarà prossimo alla scadenza.

Juventus, sullo sfondo rimarrebbe sempre il nome di Bryan Cristante

La Juventus, terrebbe sempre caldo, come potenziale rinforzo per il centrocampo, il nome di Bryan Cristante. L'ex Atalanta sarebbe un nome gradito in casa bianconera per la sua polivalenza tecnica e tattica. La Roma, che ad inizio anno sembrava non volergli rinnovare il contratto, starebbe lentamente cambiando idea.

Secondo le indiscrezioni, il club capitolino, vorrebbe blindare il classe '95, che a sua volta, chiederebbe un aumento sull'ingaggio. Ad ora ricordiamo che Cristante percepisce uno stipendio annuale di 1.8 milioni di euro.

Gli altri movimenti di calciomercato della Juventus

La Juventus non vorrebbe potenziare solo il reparto di centrocampo. I bianconeri, infatti, starebbero osservando per la difesa i nomi di Gabriel dell'Arsenal e di Marcos Senesi del Feyenoord. Per l'attacco invece, Cherubini avrebbe messo nel mirino Pulisic e Lingard, entrambi uscenti dalla Premier League.