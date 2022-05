La Juventus dalla stagione 2022-2023 ripartirà da Massimiliano Allegri. Il tecnico gode della fiducia della proprietà e della società e, nonostante un'annata difficile in cui non ha vinto nessun trofeo, il tecnico toscano sarà la guida della squadra bianconera. La società cercherà di costruire una rosa più forte, con l'innesto di giocatori di esperienza da mettere a fianco dei giovani arrivati nelle ultime stagioni.

Ci sarà molto lavoro da fare sul mercato, non solo nel sostituire giocatori importanti come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, ma anche nel rinforzare un centrocampo che ha dimostrato problematiche evidenti nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Fra i calciatori che piacciono invece per il settore avanzato si parla soprattutto dell'arrivo di Angel Di Maria. A tal riguardo ha espresso la sua considerazione Fabiana Della Valle. Ospite alla Tv di Calciomercato.it la giornalista sportiva ha dichiarato che in questo momento l'argentino sarebbe il preferito per il settore avanzato nonostante l'età non più giovanissima.

Per quanto riguarda invece il futuro professionale di mister Massimiliano Allegri, secondo Della Valle non ci sono dubbi sulla conferma del tecnico anche perché sarebbe difficile un altro cambio di tecnico, il terzo in tre stagioni. Inoltre la giornalista sportiva ha smentito la presenza di una clausola rescissoria sul contratto del tecnico alla fine del secondo anno dei quattro di contratto con la società bianconera.

Fabiana Della Valle parla del futuro professionale di Massimiliano Allegri

"Massimiliano Allegri non rischia nulla perché non sarebbe serio cambiare il terzo allenatore in tre anni", sono queste le dichiarazioni di Fabiana della Valle.

La giornalista sportiva ha dichiarato che il tecnico rimarrà sulla panchina della Juventus, aggiungendo: "Non mi risulta ci sia una clausola sul contratto di Allegri attivabile alla fine della seconda stagione".

Un anno fa Allegri ha sottoscritto un contratto con la Juventus fino a giugno 2025.

La giornalista sportivo ha parlato anche di Angel Di Maria, affermando che ci sarebbero discrete possibilità che arrivi, poiché la Juventus lo considera un profilo interessante nonostante non sia giovanissimo.

Il rinforzo in difesa

La giornalista sportiva Fabiana Della Valle ha parlato anche del possibile rinforzo che potrebbe arrivare in difesa, spiegando che i dirigenti bianconeri si faranno delle valutazioni su Federico Gatti, acquistato dal Frosinone nel mercato di gennaio.

Il club cercherà di effettuare l'acquisto di un difensore centrale, anche se la Juventus dovrà tener conto del bilancio societario. I titolari della stagione 2022-2023 saranno però de Ligt e Bonucci.