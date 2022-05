La Juventus è al lavoro in questi giorni per migliorare una rosa che ha deluso le aspettative nella stagione 2022-2023. Un quarto posto deludente ma soprattutto dopo 10 anni la società bianconera non è riuscita a vincere una competizione. Le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia pesano molto. Per questo è necessario dare più qualità al centrocampo e sostituire quei giocatori che lasceranno Torino. Una delle partenze più importanti è quella di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. L'argentino di recente ha dichiarato che ancora non ha deciso quale sarà la sua nuova società.

Di certo servirà un giocatore dalle qualità dell'argentino, che possa garantire gol e supporto offensivo a Vlahovic e a Chiesa. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Christian Pulisic, compagno di nazionale americana di Weston McKennie. Il classe 1998 avrebbe deciso di lasciare il Chelsea dopo una stagione in cui non ha raccolto molto minutaggio. Pulisic si è trasferito al Chelsea nell'estate 2019 dal Borussia Dortmund per circa 64 milioni di euro. Con un contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe lasciare la società inglese per circa 40 milioni di euro. Pulisic potrebbe gradire un trasferimento a Torino se avrà la garanzia di un posto da titolare nella Juventus.

La Juventus potrebbe sostituire Dybala con Pulisic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come sostituto di Paulo Dybala Christian Pulisic. Il classe 1998 è uno dei giocatori graditi dalla società bianconera per migliorare il settore avanzato. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare il Chelsea.

In bianconero ritroverebbe il suo compagno di nazionale Weston McKennie. Di certo un eventuale investimento per l'americano potrebbe essere agevolato dalle cessioni, con diversi giocatori che sarebbero considerati cedibili dalla Juventus. Fra questi Arthur Melo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Pulisic si aggiungerebbe a quello di Angel Di Maria, che non prolungherà il contratto con il Paris Saint Germain in scadenza a giugno.

L'argentino potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche se riscattare Morata durante il Calciomercato estivo. Lo spagnolo è in prestito e può essere acquistato per circa 35 milioni di euro. La società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro. Difficile che l'Atletico Madrid accetti tale offerta anche perché non mancherebbero società interessate al giocatore su tutte il Barcellona. Secondo le ultime notizie di mercato Xavi sarebbe pronto ad offrire Griezmann per il cartellino dello spagnolo.