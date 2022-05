La Juventus ha deluso le aspettative in questa stagione. Il quarto posto e le sconfitte in Supercoppa Italiana e Coppa Italia non hanno soddisfatto società e tifosi bianconeri. Lo stesso Allegri, in una recente intervista, ha sottolineato l'importanza di ritornare competitivi per la vittoria dalla stagione 2022-2023. Servono rinforzi di qualità in tutti i settori, in particolar modo a centrocampo. La Juventus lavora ad almeno due acquisti importanti: sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno e arriverebbe a parametro zero.

Il centrocampista avrebbe deciso di accettare l'offerta della società bianconera, si starebbero definendo solo gli ultimi dettagli per il trasferimento a Torino. Il francese non sarà però l'unico rinforzo a centrocampo, come confermano gran parte dei giornali sportivi. Se dovesse partire Arthur Melo (per il quale si parla di un trasferimento in società inglesi) la Juventus potrebbe sostituirlo non con un giocatore simile al brasiliano ma con un centrocampista che possa garantire fisicità ed equilibrio. Uno dei preferiti della società bianconera è Thomas Partey, ghanese dell'Arsenal valutato circa 40 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus, oltre a Pogba, potrebbe acquistare anche Thomas Partey.

Un giocatore che garantirebbe fisicità ed equilibrio al centrocampo bianconero e che darebbe meno compiti difensivi a Pogba. Il ghanese ha dimostrato anche in questa stagione all'Arsenal di essere molto importante, andrebbe a formare con Pogba e Locatelli un centrocampo affidabile in qualità e quantità. Non sarà facile, però, acquistarlo dall'Arsenal, ma se dovessero arrivare i 40 milioni di euro dal cartellino di Arthur Melo, la Juventus avrebbe la possibilità di investire sul giocatore.

Dopo essersi affermato in Spagna con l'Atletico Madrid, dal 2020 è un giocatore dell'Arsenal, che lo ha pagato circa 50 milioni di euro. In questa stagione ha saltato diversi match, anche a causa della Coppa d'Africa. Nel campionato inglese ha disputato 24 match segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

A questi bisogna aggiungere 2 match disputati nella Carabao Cup.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà migliorare anche il settore avanzato, considerando la partenza di Paulo Dybala. Al posto dell'argentino potrebbe arrivare Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Come punta, invece, si valutano diversi giocatori: piace molto Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.