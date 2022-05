La Juventus, già attiva per la prossima finestra di Calciomercato estiva, cercherebbe un vice Vlahovic ed avrebbe individuato in Oliver Giroud del Milan o Edin Dzeko dell'Inter, delle valide alternative.

Juventus, in attacco si cerca il profilo di esperienza: Giroud o Dzeko le idee

La Juventus nel prossimo calciomercato cercherebbe un attaccante di esperienza che possa dare il cambio ad un Dusan Vlahovic, che realisticamente non potrà giocare tutte le partita di un calendario bianconero fitto di impegni. Il nome che sarebbe stato indicato direttamente da Max Allegri, secondo rumor di mercato, risulterebbe essere quello di Olivier Giroud.

Il centravanti, che si è da pochi giorni laureato Campione d'Italia con il Milan, andrà in scadenza di contratto con i rossoneri nel prossimo 2023 ed il costo del suo trasferimento si aggirerebbe intorno ad una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. L'ultima parola, ovviamente spetterebbe alla società lombarda, che ne detiene il cartellino ancora per un anno e che potrebbe non volersi privare di un giocatore che si è reso protagonista assoluto della vittoria dello scudetto. Oltre al bomber francese, la Juventus osserverebbe profili similari a quello del transalpino e uno di questi risulterebbe essere Edin Dzeko. Il bosniaco, che piace da tempo alla società piemontese, vive una situazione analoga a quella del succitato Giroud.

Infatti, il "Cigno di Sarajevo" andrà in scadenza di contratto con l'Inter nel 2023 e si potrebbe liberare dalla compagine nerazzurra per un prezzo vicino ai 4 milioni di euro.

Cessioni Juventus, Rabiot e Demiral i possibili sacrificabili dalla società bianconera

La Juventus, dopo l'addio di Chellini, Bernardeschi e Dybala, vorrebbe continuare a cedere pezzi della propria rosa per assicurarsi un tesoretto da investire nel mercato in entrata.

I profili indicati come possibili partenti, risulterebbero dunque essere quelli di Merih Demiral e Adrien Rabiot. Per quello che concerne Demiral, notizie odierne testimonierebbero di un interessamento per il turco da parte del nuovo Manchester United di Ten Hag. I bianconeri, dalla sua vendita, potrebbero ricavare 30 milioni, dei quali 5 da girare all'Atalanta.

Per quello che concerne invece Rabiot, sul centrocampista francese si staglierebbe un duello tutto inglese, con Chelsea e Newcastle interessati. Per il mediano ex PSG, la Vecchia Signora ricaverebbe una somma vicina ai 17 milioni di euro.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus

La Juventus, oltre che un vice Vlahovic, cercherebbe un centrocampista ed un'ala. Pogba rimarrebbe sempre il nome caldo delle ultime settimane, ma qualora il francese dovesse saltare, Cherubini potrebbe dirottare le proprie attenzioni su Lucas Torreira. Per l'esterno, Di Maria rimarrebbe il profilo più vicino alla Vecchia Signora, ma Pulisic rappresenterebbe una valida alternativa.