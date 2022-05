La Juventus dovrà rinforzare il centrocampo durante il Calciomercato estivo e potrebbero arrivare un paio di nuovi elementi nel reparto.

In questi giorni si parla del possibile arrivo di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Piace molto anche il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, ma la valutazione di mercato del serbo non agevola un suo eventuale trasferimento a Torino. Di recente diversi giornali sportivi hanno parlato di un altro possibile arrivo per il centrocampo della Juventus: Bryan Cristante, giocatore della Roma che piacerebbe molto a Massimiliano Allegri.

Fu proprio il tecnico toscano a farlo esordire nel 2011 quando era tecnico del Milan in un match di Champions League. Si tratta di un elemento che per fisicità e qualità di impostazione potrebbe essere ideale per il gioco di Allegri. La Juventus potrebbe presentare un'offerta per il centrocampista, valutato circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Cristante

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto dalla Roma non solo di Nicolò Zaniolo ma anche del centrocampista Bryan Cristante. Se il primo ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni, diverso è il discorso del centrocampista, che è valutato circa 20 milioni di euro. Sarebbe un giocatore ideale per Allegri in quanto gli garantirebbe fisicità, equilibrio e gol: infatti il mediano ha dimostrato nella sua esperienza alla Roma di essere bravo anche nel realizzare gol soprattutto grazie al buon tiro di cui è dotato.

Non sarà facile acquistarlo anche perché Mourinho lo considera un giocatore molto importante per la sua Roma. La Juve potrebbe comunque fare un tentativo per Cristante nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a uno fra Milinkovic-Savic e Pogba.

Per quanto riguarda invece Zaniolo, la società bianconera potrebbe preferirgli Di Maria per motivi economici.

L'argentino arriverebbe a parametro zero essendo scadenza di contratto, mentre il giocatore della Roma ha una valutazione di mercato piuttosto elevata.

Il mercato della Juventus in attacco

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore offensivo durante il calciomercato estivo.

Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo con 10 gol segnati in campionato fino ad adesso. Con un'offerta da 30 milioni di euro l'attaccante potrebbe lasciare la società emiliana.