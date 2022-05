La Juventus ha salutato ufficialmente Giorgio Chiellini dopo 17 anni in bianconero. Il difensore classe '84 dovrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano per una o due stagioni, prima di un ritorno alla Juventus da dirigente. Di recente, intanto, il presidente della Figc Gravina ha dichiarato che gli piacerebbe avere Chiellini nella Federazione perché è convinto che possa aiutarlo nel valorizzare al meglio il calcio italiano.

Il difensore intanto è stato protagonista di una diretta Instagram con l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno.

Uno degli argomenti di cui ha parlato il difensore è stato il suo rapporto professionale ed umano con Zlatan Ibrahimovic. Chiellini ha dichiarato che appena arrivato a Torino trovò lo svedese come compagno e cercò di dimostrargli di non avere paura per farsi rispettare. Ha poi voluto sottolineare come in campo i due non si siano mai risparmiati, ma fuori dal campo c'è sempre stata stima reciproca.

Chiellini ha parlato di Ibrahimovic e della vittoria dell'Europeo con la nazionale italiana

"Il mio miglior nemico è stato Ibrahimovic. Per farmi rispettare, appena arrivato a Torino ho dovuto dimostrare di non aver paura, con lui avevo e ho un buonissimo rapporto", sono queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini in una recente diretta Instagram organizzata con l'Istituto Statele di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno.

Il difensore ha aggiunto: "In campo non ci siamo mai risparmiati ma fuori dal campo c'è sempre stata stima".

Chiellini ha poi parlato anche dell'Europeo vinto con la nazionale italiana, sottolineando come sia stata un'emozione unica soprattutto perché arrivata a 37 anni e dopo un infortunio al ginocchio. Ha aggiunto: "La vittoria dell'Europeo è stata qualcosa di unico, la nazionale batte anche la Juventus, con tutto l'amore e il rispetto che ho per la società bianconera, perché abbatte le barriere fra tifosi di squadre diverse".

Giorgio Chiellini sul ruolo da dirigente nella nazionale italiana offertogli da Gravina

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha offerto un ruolo nella dirigenza della Figc a Giorgio Chiellini.

A tal riguardo il difensore ha voluto ringraziarlo, ma in questo momento non vuole prendere decisioni affrettate. Ha aggiunto che gli piacerebbe fare un percorso professionale graduale e studiare prima di accettare un eventuale ruolo nella Figc o in una società di calcio come quella bianconera.