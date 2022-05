La Juventus in queste settimane sta delineando le strategie per il futuro. Tra le cose di cui si sta occupando la dirigenza ci sono anche i rinnovi di contratto. Uno dei giocatori in scadenza è Federico Bernardeschi. Nelle ultime ore, il suo agente Federico Pastorello ha incontrato la Juventus proprio per parlare del rinnovo di contratto del numero 20 juventino. I contatti tra le parti sono andati avanti anche per i rapporti tra il club e la dirigenza sono ottimi e la fiducia sarebbe in crescita. Pastorello e la Juventus stanno cercando un compromesso che metta tutti d'accordo anche perché la volontà di Bernardeschi sarebbe quella di restare mentre l'obiettivo della società sarebbe quello di abbassargli l'ingaggio.

Bernardeschi priorità alla Juventus

Federico Pastorello ha condiviso una foto tramite Instagram che lo ritrae a Torino insieme a Federico Bernardeschi. La scatto ritrae i due nell'abitazione torinese del numero 20 juventino. Questa foto testimonia proprio della presenza a Torino di Pastorello che nelle ultime ore ha incontrato la Juventus. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo per il rinnovo di Federico Bernardeschi e si sta cercando la giura quadratura del cerchio. Anche Mattia De Sciglio andrà in scadenza e la sensazione è che possa restare ancora a Torino.

Intanto Bernardeschi pensa al campo

Mentre Federico Pastorello sta lavorando per il rinnovo del contratto di Federico Bernardeschi, il giocatore resta concentrato solo sul campo.

Infatti, la Juventus ha un appuntamento molto importante che è la finale di Coppa Italia. Ma prima di affrontare l'Inter ci sarà da pensare al Genoa. La Juventus, domani 6 maggio, sarà in campo per affrontare i rossoblù e Massimiliano Allegri, anche se ha già raggiunto l'obiettivo Champions, non vuole fare figuracce. Per questo motivo contro il Genoa giocheranno i migliori.

Infatti, tra i titolari ci saranno Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny. Mentre resta da capire chi giocherà in difesa visto che Matthijs De Ligt, ieri 4 maggio, è stato al JMedical. L'impressione è che possa trovare spazio Daniele Rugani. Mentre a centrocampo ci sarà spazio per Fabio Miretti. Insieme a lui e Adrien Rabiot dovrebbe esserci Denis Zakaria ma non è da escludere una staffetta tra lo svizzero e Arthur.

In difesa, inoltre, mancheranno Danilo e Luca Pellegrini. Il primo è a riposo e tornerà alla Continassa domenica 8 maggio mentre il numero 17 juventino spera di rientrare in tempo per la finale di Coppa Italia. Anche perché contro l'Inter non ci sarà Mattia De Sciglio che sarà squalificato. Per questo il numero 2 juventino contro il Genoa sarà titolare.